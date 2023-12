Botschafter verteilen süße Grüße für Kinderstiftung

Süßes verschenken und damit Kindern in Ravensburg und der Region helfen: Dieser Aufgabe haben sich wieder die Botschafter der Kinderstiftung Ravensburg gestellt. An mehreren Abenden wurden fleißig Bredla gebacken, die jetzt auf den Märkten in Ravensburg und Weingarten wieder kostenlos verteilt werden - mit der Hoffnung, dass sich noch mehr Menschen für die Kinderstiftung interessieren und ihre Ziele mit einer Spende unterstützen. An den Adventssamstagen 2. Dezember, 9. Dezember, und 16. Dezember sind die Botschafter jeweils ab 10 Uhr am Ravensburger Gespinstmarkt unterwegs, am Mittwoch, 6. Dezember, am Vormittag auf dem Markt in Weingarten (vor Strobeles Lädele).