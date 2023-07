Bogenschießen beim Rutenfest: Fünftklässler wird Schützenkönig

„Mein Herz klopft so stark, ich könnte umfallen vor Aufregung“, sagt Emil Mikula. Soeben hat der Zwölfjährige von der Realschule Ravensburg den Schuss seines Lebens gemacht. Ohne lange zu fackeln spannte er den Bogen, behielt eine ruhige Hand und schoss den Mehlsack, das Wahrzeichen der Stadt — beim Bogenschießen der Hauptpreis.

Am Rutenmontag mussten die mehr als 1000 Zuschauer auf der Ravensburger Kuppelnau lange warten bis sie den neuen Schützenkönig feiern durften. Erst gegen 17.20 Uhr erlöste Emil Mikula die bis dahin tapfer wartenden Zuschauer: „Alle haben mir die Daumen gedrückt“, sagte der Schüler der Klasse 5b der Realschule Ravensburg. Und weiter: „Vor dem Schuss hatte ich bereits ein gutes Bauchgefühl, dass es aber wirklich klappen würde, konnte ich nicht ahnen.“

Bogenschießens der Ravensburger Realschüler. Der Zwölfjährige erlöst mit seinem Schuss nach mehr als zwei Stunden die tapfer wartenden Zuschauer auf dem Blauen Platz. (Foto: Claudia Perugino )

Vater war einst selber Realschüler

Ganz besonders stolz ist auch Vater Jürgen Mikula, einst selbst Realschüler und Schützentrommler in den Jahren 1989 und 1990: „Ich bin so mega happy. Erst heute Vormittag haben wir noch den letztjährigen Schützenkönig getroffen. Er hat meinem Sohn noch ein paar Tipps mit auf den Weg gegeben.“ Im vergangenen Jahr hat mit Constantin Schobloch erstmals nach zehn Jahren wieder ein Mitglied der Fahnenschwinger von St. Konrad den Mehlsack getroffen. Der Tipp von Constantin Schobloch hat offenbar gut funktioniert. Zwei–, dreimal hat der zwölfjährige Emil Mikula mit seiner Klasse geübt, wie er erzählt. Viel wichtiger für den Erfolg an diesem Rutenmontag ist vermutlich aber seine Mitgliedschaft in der Schützengilde Ravensburg.

Dass es überhaupt dazu kam, dass Mikula, verhältnismäßig spät noch auf den Mehlsack anlegen durfte, verdankte er einem mehr oder weniger glücklichen Umstand: Der 17–Jährige Niklas Bentele traf bereits am frühen Nachmittag das Wahrzeichen der Stadt und wollte schon zum Jubel ansetzen. Der Mehlsack wackelte bedenklich, fiel aber nicht herunter. Jubel brandete auf. Dann aber die Ernüchterung: „Fehlalarm“, so ein Sprecher. Und der Schütze, der gerade seinen Abschluss an der Realschule Ravensburg gemacht hat, sagt: „Ich bin einfach nur maximal enttäuscht.“

Mehr als 600 Schüler waren dabei

Enttäuschung ist auch das Stichwort, das die Gemütslage der Schützentrommler an diesem Tag wohl am besten beschreibt. Wieder einmal hat es für die ausrichtende Trommlergruppe nicht zum Schützenkönig gereicht: „Wir haben gut trainiert, hatten aber einfach kein Glück“, so Felix Wolf, Trommler der diesjährigen Schützentrommler.

Mehr als 600 Schülerinnen und Schüler waren Teil des Bogenschießens. Mit dabei die Realschule Ravensburg, das Klösterle sowie die Realschüler des Bildungszentrums St. Konrad. Zu Beginn der Veranstaltung gab es eine Schweigeminute für den im vergangenen Herbst verstorbenen Gerd Bogenrieder, seines Zeichens Betreuungslehrer der Schützentrommler. Mehr als 30 Jahre hatte er maßgeblich Anteil am Vereinsleben der Schützentrommler. Unter anderem gründete er den Förderverein der Schützentrommler vor mehr als 20 Jahren.

Schießen gibt es seit den 1960ern

Seit dem Jahr 1967 schießen die Schüler der Ravensburger Realschulen mit dem Langbogen auf die Türme der Stadt. Verantwortlich für das Schießen sind die Schützentrommler der Ravensburger Realschulen. Ein Jahr nachdem das Bogenschießen der Realschüler eingeführt wurde, gründete sich die allseits nur „Schütros“ genannte, Trommlergruppe. Während die Schülerinnen beim Adlerschießen der Realschulen erst seit wenigen Jahren mitschießen dürfen, sind beim Bogenschießen bereits seit 1969 auch Schülerinnen dabei.

Am Abend wartete auf den Helden des Tages dann die Feier im Gasthof Ochsen. Traditionell richtet hier die Rutenfestkommission die Schützenkönigfeier aus. Emil Mikula lud seine Familie, seine Klassenkameraden und Freunde dazu ein. Und wie es bei seiner Geschichte nicht anders zu erwarten wäre, will auch er, wenn die Zeit reif ist, wie sein Vater, zu den Schützentrommlern.