Börse rund ums Kind in Schmalegg

In der Ringgenburghalle, Schenkenstraße 15 in Ravensburg-Schmalegg, findet am Samstag, 9. März, eine Börse rund ums Kind statt. Von 10 bis 12 Uhr (Einlass für Schwangere mit einer Begleitperson ist schon ab 9.30 Uhr) wird gut erhaltene Frühjahrs- und Sommerbekleidung, Schuhe, Spielzeug, Umstandsmoden, Kinderwagen und sonstiges Zubehör rund ums Kind verkauft. Der Kaffee- und Kuchenverkauf ist ab 9.30 Uhr geöffnet. Veranstalter ist der Elternbeirat der Kita Carlo Steeb. Informationen und Kundennummern erhalten Interessierte ab Montag, 19. Februar, ab 14 Uhr per Mail an [email protected]. Bitte Telefonnummer angeben .