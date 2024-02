Was in der Großstadt die Fahrt mit Bus und Bahn so einfach macht, klappte im Verkehrsverbund Bodensee-Oberschwaben (Bodo) bisher nicht: Der Online-Kartendienst Google Maps hat die örtlichen Verbindungen mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln nicht angezeigt. Jetzt aber spuckt auch der Platzhirsch bei der Verkehrsnavigation, Google Maps, diese Daten aus. Warum das so lange gedauert hat.

Bodo sieht wichtigen Fortschritt für Busverkehr

Die Verfügbarkeit der Verkehrsdaten auf Google Maps sei „im ländlichen Raum bisher keine Selbstverständlichkeit“, teilt der Pressesprecher des Verkehrsverbundes Bodo, Felix Löffelholz, mit. Das Verbundgebiet umfasst den Kreis Ravensburg, den Bodenseekreis und den Kreis Lindau.

„Das ist ein großer Sprung für den öffentlichen Nahverkehr in unserer Region“, freut sich Bodo-Geschäftsführer Bernd Hasenfratz laut Pressemitteilung.

Echtzeitinformationen fehlen aber noch

Die Kartenansicht von Google Maps zeigt nun die Haltestellen im Bodo-Gebiet mit den jeweiligen Abfahrtszeiten der Busse und Züge. Und wer im Routenplaner vom Pkw-Modus auf öffentliche Verkehrsmittel umschaltet, bekommt seine Wegstrecke mit Bus und Bahn angezeigt.

So können wir auch Menschen erreichen, die mit dem öffentlichen Nahverkehr bisher nicht vertraut sind. Bernd Hasenfratz

Dabei werde außerdem deutlich, wann Bus und Bahn die schnellere Alternative sind. Echtzeitdaten, also Informationen zur aktuellen Pünktlichkeit, werden allerdings nicht in Google Maps angezeigt - ein Wermutstropfen für Nutzer der App.

Für Neugewinnung von Fahrgästen wichtig

Bereits im Mai 2023 hatte schwäbische.de berichtet: „Auf Google fährt kein einziger Bodo-Bus“. Damals kündigte Pressesprecher Felix Löffelholz an, dass der Verkehrsverbund das Problem erkannt habe und daran arbeite, 150 Buslinien und 1000 Bushaltestellen auf Google sichtbar zu machen. „Wenn wir heute neue Fahrgäste gewinnen wollen, ist Google ein wichtiges Medium“, sagte Löffelholz.

Damit die Daten bei dem Kartendienst erscheinen, musste Bodo sie dort einreichen, erklärt Hans-Jörg Rapp, der beim Verkehrsverbund zuständig ist für Digitalisierung. Der Aufwand sei groß gewesen.

Google lehnt Daten bei Ungereimtheiten ab

Löffelholz erklärte die Schwierigkeit im Mai 2023 an einem Beispiel: Bodo liefert Daten zu seinen Buslinien an Google. Auf einer Buslinie gibt es kurz hintereinander zwei Haltestellen. Weil aber in den seltensten Fällen an beiden Haltestellen Halt gemacht wird, ist im Fahrplan für beide die gleiche Abfahrtszeit hinterlegt. „Google sagt dann, dass das nicht sein kann und lehnt alle unsere Linien- und Fahrplandaten ab.“ Es sei also sehr aufwendig, die Informationen so aufzubereiten, dass Google sie auch annimmt.

Auch die touristische Stärke der Region sei ein wichtiger Grund, das Bodo-Angebot auf Google Maps zu zeigen. „Urlauber oder Tagesausflügler laden sich für einen kürzeren Aufenthalt eher seltener unsere eigene App auf das Smartphone. Google Maps hingegen bringen viele schon mit. Kurz gesagt: Wir werden damit einfacher sicht- und nutzbar“, so der Geschäftsführer Hasenfratz.

Google Maps ist unter www.google.de/maps oder in Form einer eigenen App kostenlos nutzbar. In der Kartendarstellung lässt sich über „Ebenen“ der öffentliche Nahverkehr einblenden. Der Routenplaner zeigt Verbindungen standardmäßig mit dem Pkw an – wer die öffentlichen Verkehrsmittel sehen will, schaltet entsprechend um.