BOB fährt zum Narrentreffen in Weingarten die Nacht durch

Zum großen Narrentreffen in Weingarten bietet die Bodensee-Oberschwaben-Bahn (BOB) nächtliche Zusatzfahrten an. Am 20. und 21. Januar sorgt die Geißbockbahn mit einem Sonderfahrplan zwischen Aulendorf und Friedrichshafen dafür, dass Besucher auch spätabends noch sicher vom Fest nach Hause kommen. In Friedrichshafen bietet der Stadtverkehr Friedrichshafen nächtliche Zusatzbusse an. Und am Sonntagnachmittag verstärkt die BOB ihren Verkehr mit zusätzlichen Fahrten, wie einer Mitteilung zu entnehmen.

Die BOB fährt die ganze Nacht hindurch im Stundentakt von Aulendorf nach Friedrichshafen über Weingarten und Ravensburg. Abfahrten in Weingarten/Berg sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag: in Richtung Friedrichshafen 0 Uhr, 0.46 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr, 4 Uhr und 5Uhr. Ankunft in Friedrichshafen Stadt ist jeweils 25 Minuten später, die Züge halten unterwegs an allen Haltepunkten. In Richtung Aulendorf geht es ab Weingarten/Berg um 23.59 Uhr, 1.01 Uhr, 2.01 Uhr, 3.01 Uhr, 4.02 Uhr und 5.01 Uhr. Auch hier hält die Geißbockbahn an allen Haltepunkten. Ankunft in Aulendorf ist je nach Fahrt 15 bis 20 Minuten später.

In Friedrichshafen haben die Züge direkten Anschluss an Busse des Stadtverkehr Friedrichshafen, die Allmannsweiler, Fallenbrunnen und die nördliche Innenstadt im Ringkurs bedienen. Die Busse fahren am frühen Sonntagmorgen stündlich von 1.06 Uhr bis 5.06 Uhr ab Flughafen.

Auch am Sonntagnachmittag nach dem Großen Narrensprung fährt die BOB zusätzlich, um die Besucher nach Hause zu bringen. Von 16.54 Uhr bis 19.54 Uhr geht es im Stundentakt ab Ravensburg Richtung Friedrichshafen. Von Weingarten nach Ravensburg verkehren zusätzliche Busse.

Das Deutschland-Ticket gilt auch in der Geißbockbahn. Günstig ist man auch mit der bodo-Gruppen-Tageskarte unterwegs: Sie kostet für bis zu fünf Personen 12,50 oder 21 Euro, abhängig von der Fahrstrecke. Alle Fahrscheine müssen vor Antritt der Fahrt am Fahrkarten-Automaten oder am Handy gelöst werden. In den Zügen selbst ist kein Fahrscheinkauf möglich. Allerdings sind Tageskarten auch als HandyTicket erhältlich. Wegen des erfahrungsgemäß hohen Fahrgastaufkommens am Samstag können in den Zügen nach 20 Uhr keine Fahrräder mitgenommen werden.

Die Sonderfahrten zum Narrentreffen sind auf der Website bob-fn.de und in den Fahrplan-Apps wie bodo, bwegt und DB-Navigator abrufbar.