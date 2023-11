Ravensburg

Blues-Feeling mit viel Funkyness

Ravensburg / Lesedauer: 1 min

Raphael Wressnig & the Soul Gift Band treten in der Zehntscheuer auf. (Foto: Veranstalter )

Raphael Wressnig & the Soul Gift Band treten am Freitag, 17. November, ab 20 Uhr in der Zehntscheuer auf.

Veröffentlicht: 14.11.2023, 16:34 Von: sz