Bittere Niederlage für U19–Fußballerinnen um Alara Sehitler

Die deutschen U19–Fußballerinnen haben den möglichen siebten Titel bei einer Europameisterschaft in dramatischer Art und Weise verpasst. Die Mannschaft um die Aulendorferin Alara Sehitler, die wieder in der Startaufstellung stand, verlor in Belgien das Endspiel gegen Spanien nach torlosen 120 Minuten im Elfmeterschießen mit 2:3. Dennoch hat die DFB–Auswahl bei der EM ein Ziel erreicht.

Einige Chancen vergeben

Schon mit dem Einzug ins Halbfinale stand fest, dass die deutschen Juniorinnen im kommenden Jahr bei der U20–Weltmeisterschaft mitspielen dürfen. Den EM–Titel in Belgien hätten Sehitler und ihre Teamkolleginnen natürlich vor rund 3000 Zuschauern dennoch gerne gewonnen.

Nach torlosen 90 Minuten und torlosen 30 Minuten in der Verlängerung wurde allerdings die spanische Torhüterin Meritxell Font Oliveras im belgischen Löwen mit einem gehaltenen Elfmeter von Paulina Bartz zur Matchwinnerin. DFB–Kapitänin Vanessa Diehm traf zudem nur den Pfosten, Pauline Deutsch verfehlte mit ihrem Versuch das Tor. Sehitler war im Elfmeterschießen nicht mehr auf dem Platz — sie war von Trainerin Kathrin Peter in der 73. Minute ausgewechselt worden. Kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit hatte Sehitler, die gerade vom FV Ravensburg zum FC Bayern München gewechselt ist, eine dicke Chance. Ihr Versuch ging jedoch knapp am spanischen Tor vorbei (50.).

Aulendorferin hat sich einen Stammplatz gesichert

Auch Franziska Kett, Mara alber und Ilayda Acikgöz hätten Deutschland in Führung bringen können. Glück hatten die DFB–Juniorinnen, dass Lucía Corrales in der 89. Minute nur den Pfosten traf. In der Verlängerung hatte der Rekordeuropameister Deutschland die nächste gute Möglichkeit — doch Sophie Nachtigall brachte nicht genügend Druck hinter den Kopfball.

So musste die Entscheidung um den Titel im Elfmeterschießen fallen. Und hier zeigten die Deutschen Nerven: „Unfassbar bitter“, sagte DFB–Trainerin Peter. „Da kann man keiner Spielerin einen Vorwurf machen.“ In der regulären Spielzeit und in der Verlängerung sei ihre Mannschaft die bessere gewesen, meinte Peter. „Wir haben es aber leider verpasst, das entscheidende Tor zu schießen.“

Zuletzt hatten die deutschen U19–Juniorinnen 2011 in Italien den EM–Titel geholt. „Die Mannschaft und das Team hinter dem Team haben über Wochen hinweg alles füreinander gegeben“, lobte Peter. „Sowohl auf als auch neben dem Platz.“ Die 16–jährige Alara Sehitler hat sich bei der U19 direkt einen Stammplatz erspielt — auch wenn die Aulendorferin mit Abstand die jüngste Spielerin des deutschen EM–Kaders war. In allen fünf Partien der Europameisterschaft stand Sehitler in der Startaufstellung. Beim 6:0–Auftakterfolg gegen Österreich gelangen der Mittelfeldspielerin sogar zwei Treffer.