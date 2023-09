Am Wochenende spielt Ravensburg also wieder. Das fröhliche Fest, traditionell der für viele eher weniger fröhliche Abschluss der großen Ferien, ist nur möglich, weil Ravensburg in dieser Zeit nicht gräbt. Denn in den Monaten davor war die Innenstadt eine einzige Wanderbaustelle. Die Arbeiten für die Verlegung der Nahwärme sind langwierig und sie sind aufwendig. Das verlangt Anwohnern, Geschäftsleuten und deren Kunden und Mitarbeitern einiges ab.

Herz schlägt höher

Wenn aber in historischem Grund tief und breit gegraben wird, dann scheint für die Archäologen unter der Erde die Sonne. Im historischen Zentrum haben die Experten zuletzt mehrere spektakuläre Entdeckungen gemacht.

Ob die Wissenschaftler tatsächlich neben dem Rathaus sogar auf das historische Vorbild für das Tor auf dem Stadtwappen gestoßen sind, ist zwar noch ein bisschen Spekulation. Aber auch so taugen die freigelegten Mauerreste aus der Zeit der Staufer oder auch der „Froschbrunnen“ unter der alten Bauhütte schon dazu, das Herz von Geschichtsinteressierten und Heimatliebhabern höher schlagen zu lassen.

Bittere Wahrheit

Da tut es fast weh, dass die von vielen Passanten interessiert bestaunten Artefakte mit Splitt provisorisch wieder zugeschüttet werden mussten, um den Festbetrieb zu ermöglichen. Nach „Ravensburg spielt“ geht es dann zwar weiter mit den Ausgrabungen. Aber die bittere Wahrheit lautet, dass ganz am Ende der Untersuchungen, wenn alles fein säuberlich erfasst, dokumentiert, vermessen und fotografiert ist, ein Großteil der Entdeckungen wieder verschwinden wird. In der Erde, im Museum, aber teilweise auch ganz.

Gut möglich übrigens, dass sich die Arbeiten im Zentrum wegen der spektakulären Funde verlängern. Aber diese paar zusätzlichen Wochen Krach und Sperrungen sind es wert, wenn sich dadurch die reiche Geschichte der Stadt ein Stück weit freilegen und fortschreiben lässt.