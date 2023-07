Mit einem glanzvollen Festgottesdienst in der nahezu voll besetzten Klosterkirche hat die katholische Kirchengemeinde Weißenau ihr Magdalenenfest gefeiert. Gegen Ende der Feier wartete Pfarrer Fabian Ploneczka dann noch mit einer Überraschung auf: Der Rottenburger Bischof Gebhard Fürst verleiht der Klosterkirche St. Peter und Paul den Ehrentitel eines Münsters.

Der Kirchenchor Weißenau, verstärkt durch verschiedene Solisten und ein regionales Orchesterensemble, führte unter Leitung von Erhard Andlauer die „Missa brevis a tre voci“ von Michael Haydn auf. (Foto: Frank Vollmer )

„Blutfreitagsstimmung liegt in der Luft“, meinte Pfarrer Ploneczka zu Beginn der Festmesse mit Blick auf die zahlreichen Gruppen, die am Magdalenenfest mitwirkten: Die Blutreitergruppen Weißenau, Eschach und Liebenau sowie die Feuerwehr waren mit Fahnenabordnungen vertreten, der Musikverein Sternberg spielte, und der um verschiedene Gastmusiker verstärkte Kirchenchor führte die „Missa brevis a tre voci“ von Michael Haydn auf.

Die Kraft des Heiligen Blutes ist Thema

In seiner Festpredigt ging der Prämonstratenser–Pater Stefan Kling auf die Geschichte der Heilig–Blut–Verehrung und die Kraft des Heiligen Blutes ein.

Der Reliquienkristall ist der Versuch der Menschen, irgendetwas vom Innersten Jesu zu fassen, erklärte der 60-Jährige.

„Aber der Kristall kann das nicht, weil Jesus Christus von uns nirgendwo einzusperren ist.“ Vielmehr komme es auf die persönliche Beziehung jedes Einzelnen zu Jesus an: „Wenn Ihr die Reliquie nur magisch versteht als Zaubermittel, damit es Euch eine Zeit lang besser geht, werdet Ihr nicht heil.“ Was zähle, sei der Glaube an Jesus. „Dabei kann Euch die Reliquie helfen. Und wenn sie das tut, verehrt das heilige Blut und kommt dadurch zum Glauben, der Euch rettet“, so der Pater.

Ein „besonderes Geschenk des Bischofs“ überbrachte Pfarrer Ploneczka am Ende der Feier: Bischof Fürst erhebt die Klosterkirche zum Münster — pünktlich zum 100–jährigen Bestehen der Blutreitergruppe Weißenau und im Vorgriff auf die im kommenden Jahr anstehende 300–Jahr–Feier des 1724 vollendeten Gotteshauses. Zum offiziellen Festakt am 22. Oktober will der Bischof persönlich nach Weißenau kommen.

Herausragende Geschichte und Architektur der Klosterkirche

Mit der Auszeichnung erkennt Fürst, wie es in der von Diakon Erik Thouet verlesenen Urkunde heißt, zum einen die herausragende Geschichte und Architektur der Klosterkirche und deren Bedeutung als pastorales Zentrum in der Region an. Zum anderen würdigt er damit Weißenaus Heilig–Blut–Reliquie und die bedeutende Holzhey–Orgel.

Parallel zur Messe feierte Pastoralreferentin Christiane Schupp mit den Kleinsten der Kirchengemeinde einen Picknickgottesdienst im Freien. Im Anschluss an den Gottesdienst wurden auf dem Kirchenvorplatz die vorbeifahrenden Fahrzeuge gesegnet.

Freude über die Würdigung

Eschachs Ortsvorsteher Thomas Faigle war sichtlich begeistert vom „wunderbaren Geburtstagsgeschenk zum Kirchenjubiläum“. Auch der Weingartener Dekan Ekkehard Schmid, freute sich über die „Würdigung der künstlerischen und spirituellen Bedeutung der Kloster– und Wallfahrtskirche Weißenau“. Und er meinte: „Damit hat auch Ravensburg wie Weingarten sicher bald einen Münsterplatz.“