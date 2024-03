Bis zu 10.000 Teilnehmer werden nächste Woche am Donnerstag, 21. März, zu einer Großdemonstration und Kundgebung in Ravensburg erwartet. Am Internationalen Tag gegen Rassismus heißt das Motto „Ravensburg steht auf – für Demokratie und Zusammenhalt, gegen Rassismus und Rechtsextremismus“.

Getragen wird die Veranstaltung (ab 18 Uhr) nicht nur von einem breiten Bündnis aus insgesamt mehr als 40 Partnern. Es kommt abends auf dem Marienplatz zudem auch noch zum Schulterschluss mit der Stadt Weingarten und 13 Gemeinden aus dem Schussental, die an diesem Tag zuvor ebenfalls eine eigene Demonstration planen.

Im Februar hatten bereits 8500 Menschen in Ravensburg gegen Rechtsextremismus demonstriert, damals ohne städtische Beteiligung. Anlass waren Berichte über ein rechtes Netzwerk in Deutschland und die Inhalte eines Geheimtreffens in Potsdam. Die Stadt will nun selbst aktiv werden, es nicht bei einzelnen Veranstaltungen bewenden lassen, sondern sichtbare Zeichen für Demokratie und Zusammenhalt als Marathonlauf anlegen, so Oberbürgermeister Daniel Rapp.

Am 21. März ist der Verein „Tavir - Vielfalt im Schussental“ Veranstalter und kooperiert dabei mit der Stadt. Ab 18 Uhr soll von Ravensburg ein starkes Signal ausgehen, sagt die Vorsitzende Gülcin Bayraktar, gleichzeitig bundesweite Botschafterin für Bildung.

Auch Manne Lucha unter den Rednern

Auf der Bühne auf dem zentralen Marienplatz werden neben der Vorsitzenden zahlreiche weitere Redner erwartet. Darunter auch Sozialminister Manne Lucha (Grüne), Oberbürgermeister Daniel Rapp (CDU) und Ravensburgs evangelischer Dekan Martin Hauff. Außerdem sprechen Dila Bahar Tütünci, ehemaliges Vorstandsmitglied des Schülerrates Ravensburg und Gründungsmitglied der weiblichen Rutenfest-Trommlergruppe Turmfalken, Florian Burk, Geschäftsführer der Firmengruppe Burk und Leiter des Firmennetzwerks Handwerk Pro Ravensburg, sowie Natalie Reinhardt, Vorsitzende des Sinti Powerclub. Musikalische Begleitung gibt es von der Band „Staying Outside“, die durch die Musikschule Ravensburg unterstützt wird.

Ein breites Bündnis

Getragen und unterstützt wird die Kundgebung von einem breiten gesellschaftlichen Bündnis und aus zahlreichen Organisationen und Unternehmen. Darunter sind unter anerem die im Ravensburger Gemeinderat vertretenen politischen Parteien, die großen Unternehmen Vetter und Ravensburger, das Wirtschaftsforum, der Sportkreis, die Kirchen, der Schülerrat und der Stadtseniorenrat, die Johanniter, der Deutsche Alpenverein (DAV), die Musikschule und viele mehr.

„Das Ziel war, möglichst viele gesellschaftliche Akteure ins Boot zu holen, das ist gut gelungen“, sagen Gülcin Bayraktar und Timo Hartmann, Sprecher der Stadt Ravensburg. Hartmann: „In Ravensburg leben mehr als 120 Nationen. Wir sind eine weltoffene Stadt, leben friedlich zusammen und wollen das auch zeigen.“ Gülcin Bayraktar geht es auch darum, dafür zu sensibilisieren, was Rassismus ist und was er mit Menschen macht. „Wir müssen uns klar sein, dass Demokratie ein Privileg ist, aber auch eine Aufgabe und keine Selbstverständlichkeit.“ Das Thema müsse immer wieder angesprochen werden: „Rassismus ist nicht nur einmal im Jahr.“

Auftakt in Weingarten

Bereits um 16 Uhr wird es im Weingartener Stadtgarten unter dem Motto „Das Schussental steht auf“ eine Kundgebung mit anschließendem Demo-Zug zur Versammlung nach Ravensburg geben, um ab 18 Uhr gemeinsam ein Zeichen für Demokratie und Toleranz, gegen Rassismus und Rechtsextremismus zu setzen. Veranstalter ist der Verein Lebenswertes Schussental in Kooperation mit der Stadt Weingarten und einem breiten Aktionsbündnis aus der Zivilgesellschaft sowie 13 Kommunen aus dem Schussental.