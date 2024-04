Nicht alle sind traurig darüber, dass der Kooperationsvertrag zwischen der Sportklinik Ravensburg und der Oberschwabenklinik in Wangen beendet wurde. Der Fraktionsvorsitzende der SPD im Kreistag, Rudolf Bindig, begrüßt in einer Pressemitteilung sogar das Ende der Zusammenarbeit im Bereich der orthopädischen Chirurgie und Endoprothetik am Krankenhaus Wangen.

Es sollte zusammengeführt werden, was nicht zusammengehört." Rudolf Bindig

„Es sollte zusammengeführt werden, was nicht zusammengehört“, meint Bindig rückblickend. „Ein gemeinwirtschaftlich organisiertes kommunales Krankenhaus mit hohem ethischen Behandlungsanspruch und eine primär auf Gewinnerzielung gerichtete, private Sportklinik passen nicht zusammen. Als nicht tragbar haben sich vor allem die noch unter dem früheren Geschäftsführer, Professor Adolph, ausgehandelten finanziellen Bedingungen und vor allem die - juristisch zudem zweifelhaften - Teilanstellungen von Ärzten der Sportklinik bei der OSK erwiesen.“

Welche Schuld trägt der Aufsichtsrat?

Es bleibe jedoch die Frage, warum der Aufsichtsrat mit seinem Vorsitzenden, Landrat Harald Sievers, den damaligen, nachteiligen Regelungen mehrheitlich zugestimmt hätte. „Wie groß die finanziellen Nachteile gewesen sind, ob der OSK gar aus der Kooperation ein Defizit entstanden ist, wird noch zu erheben und im Kreistag zu thematisieren sein“, so der Sozialdemokrat. Bei den neuerlichen Verhandlungen sei man noch einen namhaften sechsstelligen Betrag auseinander gewesen, hat Bindig erfahren. „Da ist es konsequent, jetzt einen klaren Schnitt zu machen, um weiteren Schaden von der OSK abzuwenden.“