„Daran denk i heut noch gern!“ erinnert sich der 91–jährige Helmut Adolf Keinath lachend, und er meint damit seine Hochzeit am Bodensee vor 65 Jahren. Gemeinsam mit seiner Frau Ingeborg (84) blickt das sympathische Paar auf eine langjährige, erfüllte Ehe zurück, die sich mit einem zufälligen Treffen im Gasthof „Linde“ in Oberhofen angebahnt hatte.

Die beiden jungen Leute kannten sich bereits vom Sehen, als sie sich an einem Sonntag in der „Linde“ erstmals in der Nähe begegneten. Helmut Keinath kam fast jeden Sonntag hierher, um mit seinen Freunden während ihrer Moped–Runde ein „Bierle“ zu trinken.

„Hauptsache, ich hab‘ sie in meiner Nähe gehabt!“

Er sah die hübsche, blonde 17–jährige Ingeborg, die mit ihren Eltern hier eingekehrt war, und ergriff sofort seine Chance: Auf ihrem Weg zur Toilette sprach er sie an und fragte, ob sie mit ihm zum Sommernachtsfest ins Flappach ginge. Kurz danach tanzten die Beiden schon durch die Sommernacht, er ein guter Tänzer, sie eher ungeübt. „Das hat mich gar nicht gestört“, schmunzelt er, „Hauptsache, ich hab‘ sie in meiner Nähe gehabt!“. Bereits ein Jahr später sagte der junge Helmut „Ich heirate Dich!“. Aber so schnell ging das dann doch nicht.

Als Ingeborg Smeijkal, die 1945 mit ihren Eltern aus Tschechien geflüchtet war, 18 Jahre alt war, feierte das junge Pärchen erst einmal Verlobung. Ein Jahr später, am 30. August 1958, folgte die Hochzeit. Mit erst 19 Jahren benötigte sie damals noch die Unterschrift ihres Vaters, der sie gern gab, denn die Eltern mochten den zukünftigen Schwiegersohn und fanden, der 26–jährige Landmaschinen–Mechaniker sei ein anständiger Kerl.

Auf die Haarfarbe kam’s an

Und er war nicht nur anständig und lieb, er hatte auch dunkle Haare, was seiner Ingeborg enorm gefiel, schwärmte sie doch immer schon für schwarzhaarige Männer. Die Haarfarbe spielte auch für ihn eine Rolle: Eine blonde Frau, noch dazu von weither, war genau das, was er sich erträumt hatte.

Die standesamtliche Hochzeit fand im Rathaus Oberhofen statt, die kirchliche Trauung in der romantischen Barockbasilika Birnau am Bodensee. Noch heute strahlen die Eheleute beim Gedanken an dieses unvergessliche Ereignis, das beide nie bereut haben. „Wir fahren immer wieder dorthin“, erzählen sie, „und bei unserer Goldenen Hochzeit gab uns der Pater noch einmal seinen Segen!“

1960 kam Sohn Michael

Im Februar 1960 wurde Sohn Michael geboren. Damals wohnte die junge Familie recht beengt im Haus der Schwiegereltern in Sickenried. Einen Vorteil hatte das: Bereits nach einem Jahr zuhause konnte die gelernte Schneiderin wieder in ihrem Beruf arbeiten, da die Oma sich liebevoll um das Kleinkind kümmerte. In der Kindergartenzeit absolvierte Ingeborg Keinath eine Ausbildung in der kaufmännischen Privatschule Schindele, bevor sie eine Stelle im Büro bei „Baby Dreher“ annahm. Helmut Keinath arbeitete inzwischen bei der Firma MTU in Friedrichshafen, wo er bis zu seiner Pensionierung 1995 blieb.

Auch diese Ehe erlebte das Nebeneinander von Glück und Leid. Mit 64 Jahren verunglückte 1963 der Vater der jungen Frau tödlich mit dem Moped. In jüngster Vergangenheit musste Ingeborg Keinath etliche schwere Operationen über sich ergehen lassen. „Niemand wird von so etwas verschont“, sagt sie dazu und lächelt ihren Mann an, der glücklich ist, sie noch an seiner Seite zu haben.

Die Welt von oben angeschaut

Viele schöne Reisen, vor allem in die nahe Bergwelt, aber auch nach Partschins/Südtirol hat das Ehepaar sommers wie winters unternommen. Bergwandern und Skifahren, das waren die Lieblingshobbys, und die Welt von oben anzuschauen, wie Helmut Keinath schmunzelnd sagt, sei für sie toll gewesen.

Das Highlight für seine Frau aber war eine einwöchige Flugreise nach Washington und New York 2005, als eine ihrer beiden Enkelinnen dort als Au Pair arbeitete. „Umwerfend schön“, sei das für sie, die so gern fliegt, gewesen, schwärmt die hübsche alte Dame noch heute. Und auch die Kurzreise nach Lissabon, ein Geschenk der Kinder zu ihrem 80. Geburtstag, habe sie sehr genossen.

Ein Haus zwischen Zwetschgen– und Apfelplantagen

Er blieb währenddessen lieber zuhause. Auf dem großen Grundstück seiner Eltern in Untereschach zwischen Zwetschgen– und Apfelplantagen hatten sie 1978 ihr neues Haus bezogen, in dem sie heute noch zusammen mit der Familie ihres Sohnes wohnen.

Wenn er nicht mit seinem kleinen Rasentraktor über die Grünflächen tuckert, sitzt der rüstige Senior gern vor seinem idyllischen Gartenhäuschen und schaut in die Natur. Und denkt in diesen Tagen besonders intensiv an die Hoch–Zeit seines Lebens: Die Hochzeit vor 65 Jahren!

So wird das Fest der Eisernen Hochzeit gefeiert

Diese 65 Jahre, geprägt von Liebe, gegenseitiger Achtung und Humor und dem Gefühl, sich als Paar gut zu ergänzen werden am 30. August 2023 mit der Familie des Sohnes, zwei Enkelinnen und zwei Urenkeln gefeiert. Im „Löwen“ in Gornhofen erleben die Keinaths dankbar das Fest ihrer Eisernen Hochzeit.