Benefizkonzert

Big Band spielt für die SZ–Nothilfe

Ravensburg / Lesedauer: 3 min

Die Big Band des Stadtorchesters Ravensburg gibt zugunsten der SZ-Nothilfe ein Konzert beim Medienhaus Schwäbischer Verlag. (Foto: Harald Hepner )

Benefizkonzert ist am 8. September bei Schwäbisch Media in Ravensburg. Der Erlös hilft Menschen in Not in Stadt und Kreis Ravensburg.

Veröffentlicht: 02.09.2023, 07:00 Von: Sibylle Emmrich