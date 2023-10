Bezirkspokal Bodensee: TSV Eschach löst letztes Achtelfinalticket

Der TSV Eschach hat auch das schnelle Wiedersehen mit dem TSV Meckenbeuren für sich entschieden. Nach dem 3:1-Heimerfolg in der Fußball-Bezirksliga Bodensee am vergangenen Freitag gewannen die Eschacher am Mittwochabend auch das Duell im Bezirkspokal.

An der Lenbachstraße in Meckenbeuren gelang dem Landesliga-Absteiger diesmal aber kein Sieg in der regulären Spielzeit. Max Bröhm schoss Eschach zwar schon in der ersten Minute in Front. Doch Jan Mathis glich für den TSV Meckenbeuren aus und erzwang damit die Entscheidung im Elfmeterschießen. Hier trafen Michael Eitel, Max Bröhm. Sebastian Sprenger sowie David Sprenger und sicherten Eschach damit einen 5:4-Sieg nach Elfmeterschießen.

Diese Teams sind für das Achtelfinale qualifiziert:

Bezirksliga: TSV Eschach, FC Leutkirch, TSV Tettnang, SV Kressbronn, TSG Ailingen, VfL Brochenzell, SV Maierhöfen-Grünenbach.

Kreisliga A: SGM Beuren/Rohrdorf, SG Kißlegg, TSV Berg II, SGM Fronhofen/Fleischwangen, SV Bergatreute, SV Aichstetten, SV Haisterkirch.

Kreisliga B: FC Lindenberg II, SV Vogt II.