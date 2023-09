Bezirkspokal Bodensee: Teilnehmerfeld für Sechzehntelfinale komplett

30 Mannschaften hatten sich schon vor dieser Woche das Weiterkommen im Fußball–Bezirkspokal gesichert. Nun sind noch die letzten beiden gesuchten Teilnehmer ermittelt worden.

Der Bezirksligist SV Maierhöfen–Grünenbach ist am vergangenen Dienstag seiner Favoritenrolle beim A–Ligisten Türk SV Wangen gerecht geworden und hat 3:2 gewonnen — nach einer 3:0–Führung wurde es nach dem 2:3–Anschlusstreffer durch Ivan Cumacenco (79.) aber kurzzeitig noch einmal spannend. Außerdem setzte sich am Donnerstag der A–Ligist FC Scheidegg im ligainternen Duell mit 4:1 gegen den TSV Röthenbach durch. Schon am vergangenen Wochenende hatte der FC beim 4:0 in der Liga mit Röthenbach keine Schwierigkeiten.

Diese Teams stehen im Sechzehntelfinale:

Bezirksliga: TSV Meckenbeuren, FC Leutkirch, TSV Eschach, TSV Tettnang, SV Kressbronn, TSG Ailingen, SV Kehlen, VfL Brochenzell, SV Maierhöfen–Grünenbach.

Kreisliga A: SG Kißlegg, SGM Beuren/Rohrdorf, SV Gebrazhofen, SV Amtzell, SV Bergatreute, SGM Fronhofen/Fleischwangen, FV Bad Waldsee, TSV Eschach II, SpVgg Lindau, SGM HENOBO, SV Aichstetten, SGM Waldburg/Grünkraut, SV Haisterkirch, VfB Friedrichshafen II, SV Neuravensburg, TSV Berg II, FC Lindenberg, FV Molpertshaus, FC Scheidegg.

Kreisliga B: FC Lindenberg II, SV Eglofs II, SV Vogt II, SV Oberzell II.