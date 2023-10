Bezirkspokal-Achtelfinale startet mit Kreisliga-Topspiel

Der Fußball-Bezirkspokal Bodensee geht in seine nächste Runde. Start des Achtelfinales ist am kommenden Mittwoch. Zum Abschluss am 10. März 2024 gastiert der Titelverteidiger TSV Tettnang zum Bezirksligaduell beim SV Maierhöfen-Grünenbach.

Spannung ist gleich bei einer der ersten Paarungen zu erwarten. Es kommt am Mittwoch um 14.30 Uhr zum Kreisliga-Topspiel zwischen der SG Kißlegg und dem SV Bergatreute. Beide gehören in ihren Ligen zu den Topmannschaften. Bergatreute führt die Staffel A1 an, Kißlegg belegt in der Staffel A3 den zweiten Platz. Zeitgleich messen sich auch die SGM Fronhofen/Fleischwangen und der TSV Berg II aus der Kreisliga A1.

Das Bezirkspokal-Achtelfinale in der Übersicht:

Mittwoch, 1. November, 14.30 Uhr:

SGM Fronhofen/Fleischwangen ‐ TSV Berg II

SG Kißlegg ‐ SV Bergatreute

Mittwoch, 1. November, 17 Uhr:

SV Vogt II ‐ SV Haisterkirch

Mittwoch, 8. November, 18.30 Uhr:

FC Lindenberg II ‐ FC Leutkirch

TSG Ailingen ‐ TSV Eschach

Mittwoch, 8. November, 19 Uhr:

SV Aichstetten ‐ VfL Brochenzell

Mittwoch, 15. November, 18.30 Uhr:

SGM Beuren/Rohrdorf ‐ SV Kressbronn

Sonntag, 10. März, 15 Uhr:

SV Maierhöfen-Grünenbach ‐ TSV Tettnang