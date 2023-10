Bezirksliga-Gipfeltreffen endet unentschieden

Mit einem 1:1 hat Aufsteiger SV Vogt die Tabellenführung der Fußball-Bezirksliga Bodensee am neunten Spieltag beim Zweiten FC Leutkirch verteidigt. Den Abstand weiter verkürzen konnte der SV Mochenwangen, der dem Führungsduo nach dem 1:0-Erfolg gegen den TSV Eschach dicht auf den Fersen ist. Im Keller jubelte die SG Baienfurt über den ersten Saisonsieg. Tabellenletzter ist nach dem 0:4 in Meckenbeuren nun der SV Kehlen.

Vogt vergibt einen Elfmeter

Lange bestimmte der FC Leutkirch das Gipfeltreffen gegen den SV Vogt, allerdings ohne Zählbares. Die dickste Chance, um mit der Führung in die Pause zu gehen, hatten sogar die Vogter in der sechsten Minute der Nachspielzeit per Foulelfmeter. Manfred Kraus scheiterte jedoch an FC-Torhüter Andre Bayer, der die Ecke ahnte. Tore gab es aber dann doch noch und zwar je eines für jedes Team. Mit einem abgefälschten Schuss brachte Nikola Brankovic den Tabellenführer mit 1:0 in Führung (77.), die Maximilian Rasch im Gegenzug egalisierte. „Ich bin schon etwas traurig, dass wir nicht gewonnen haben“, sagte FC-Coach Roman Hofgärtner, „wir waren die aktivere Mannschaft.“

Über den nächsten Sieg freute sich der SV Mochenwangen. Zu Hause gegen den TSV Eschach landete der Tabellendritte nun schon den sechsten Dreier in Serie. Dem Trainer sei Dank: Taner Ata schnürte wegen Personalmangel selbst die Kickschuhe und krönte seinen Einsatz mit dem Siegtreffer in der 65. Minute. „Das Toreschießen habe ich noch nicht verlernt“, meinte Ata.

Oberzeller ist ganz spät ein Spielverderber

Der SV Oberzell tat sich beim 2:1-Heimsieg gegen Aufsteiger SGM Unterzeil/Seibranz schwer. Jona Boneberger, Ex-Kapitän vom Oberligisten FV Ravensburg, brachte den Aufsteiger in Hälfte zwei mit 1:0 in Führung (39.). In Hälfte zwei drängte Oberzell auf den Ausgleich, der Marcel Heinrich in der 54. Minute per Foulelfmeter auch gelang. „Den musste man nicht pfeifen“, klagte SGM-Coach Samir Ibisevic, Als die Punkteteilung in der Luft lag, war es erneut Heinrich, der sich in der 85. Minute als Spielverderber für die SGM zeigte und den 2:1-Siegtreffer markierte.

Erstmals über drei Punkte durfte die SG Baienfurt jubeln. Bei der SV Maierhöfen-Grünenbach siegten die Oberschwaben mit 3:1 ‐ und das sogar in Unterzahl, nachdem Fabian Weggerle kurz vor der Pause die Rote Karte sah (42.). Zu diesem Zeitpunkt stand es 1:1. Fabian Frey (52.) und 1:3 Jannik Holzer (83.) schossen die Baienfurter zum überraschenden Auswärtssieg. „Ich weiß nicht, ob es Arroganz war oder ob wir dachten, alles geht mit einem Schritt weniger“, ärgerte sich SV-Coach Alex Odemer. „Wer hart arbeitet, wird irgendwann auch belohnt“, sagte SG-Coach Can Alkan.

Kehlen ist immer noch sieglos

Durch den Baienfurter Sieg stürzte der SV Kehlen ans Tabellenende. Die immer noch sieglosen Kehlener unterlagen im Derby beim TSV Meckenbeuren mit 0:4. Mit einem Schuss aus dem Rückraum schaffte Niels Jansen die verdiente 1:0-Führung für den TSV (24.). Nach einer Flanke konnte Kehlen die Situation erneut nicht klären, was Jan Mathis mit einem strammen Schuss zum 2:0 (45. +2) nutzte. „Ich bin zufrieden, das hat heute ganz gut gepasst“, meinte TSV-Trainer Steve Reger. Niklas Marschall (50.) und Jonas Fischer (81., Foulelfmeter) schraubten das Ergebnis auf 4:0 hoch.

„Wir haben wieder Tore kassiert, die unter aller Kanone waren“, ärgerte sich Trainer Bruno Müller von der SG Argental nach der 1:5-Klatsche beim VfL Brochenzell. Dabei war ein Hattrick von Alexander Pfister (21., 25., 41.) zur 3:0-Pausenführung schon die halbe Miete für den VfL. „In der ersten Hälfte kam gar nichts von uns“, meinte Müller, „wir haben nur zugeschaut.“ Spät in der zweiten Hälfte gelang Marian Rundel der 1:3-Anschlusstreffer (81.). Eng wurde es nicht mehr, stattdessen trafen die Argentaler Martin Gierer und Tim Kirchmaier noch ins eigene Tor. „Wir haben eine super erste Halbzeit gespielt und verdient drei Punkte geholt“, lobte VfL-Coach Yasin Erdem.

Weingartens Trainer hadert

Die Partie TSV Tettnang gegen den SV Weingarten war lange eine fade Angelegenheit. Eine Einzelaktion vier Minuten nach dem Kabinengang brachte dann die 1:0-Führung für den TSV. Nils Maurer schüttelte auf der rechten Seite gleich mehrere Spieler der Gäste ab, zog nach innen, und versenkte die Kugel im kurzen Eck. Danach vergab der TSV mehrere Chancen. Es folgte als Strafe der 1:1-Ausgleich durch Yusuf Ekincioglu (63.). „Wir haben oft die falsche Entscheidung getroffen“, klagte Weingartens Coach Nico Bruno, „Spielintelligenz und mehr Überzeugung vor dem Tor fehlten.“

„Wir haben die letzten Wochen zu viele Fehler gemacht“, sagte Trainer Michael Riechel vom TSV Ratzenried nach dem Spiel und fügt zu seiner Freude an: „Heute nicht.“ Am Ende stand ein 1:0-Sieg gegen die TSG Ailingen. Torhüter Carlos Krohnfoth hielt im Spiel gegen die Ehemaligen seinen Kasten sauber. Mit einem Lupfer in der 54. Minute entschied Constantin Breuling die Partie zugunsten des TSV. In Unterzahl ‐ Petar Sarusic sah in der 76. Minute die Gelb-Rote Karte ‐ brachte der TSV den Dreier heim. „Die Chancen nicht gemacht und unser Ex-Torhüter hat alles gehalten“, so das Statement von TSG-Coach Daniel Di Leo.

Die Stenogramme der Begegnungen

FC Leutkirch ‐ SV Vogt 1:1 (0:0). ‐ Tore: 0:1 Nikola Brankovic (77.), 1:1 Maximilian Rasch (79.) ‐ Besonderes Vorkommnis: Manfred Kraus verschießt Foulelfmeter (SV, 46.+6).

VfL Brochenzell ‐ SG Argental 5:1 (3:0). ‐ Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Alexander Pfister (21., 25., 41.), 3:1 Marian Rundel (81.), 4:1 Martin Gierer (89., Eigentor), 5:1 Tim Kirchmaier (90.+3, Eigentor).

SV Oberzell ‐ SGM Unterzeil/Seibranz 2:1 (0:1). ‐ Tore: 0:1 Jona Boneberger (39.), 1:1, 2:1 Marcel Heinrich (54., Foulelfmeter), 85.) ‐ Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für Samuel Bubek (SGM, 90.+5).

TSV Meckenbeuren ‐ SV Kehlen 4:0 (2:0). ‐ Tore: 1:0 Niels Jansen (24.), 2:0 Jan Mathis (45.+2), 3:0 Niklas Marschall (50.), 4:0 Jonas Fischer (81., Foulelfmeter).

SV Mochenwangen ‐ TSV Eschach 1:0 (0:0). ‐ Tor: 1:0 Taner Ata (65.).

TSV Ratzenried ‐ TSG Ailingen 1:0 (0:0). ‐ Tor: 1:0 Constantin Breuling (54.) ‐ Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für Petar Sarusic (TSV, 76.).

SV Maierhöfen-Grünenbach ‐ SG Baienfurt 1:3 (1:1). ‐ Tore: 1:0 Philipp Greiter (27.), 1:1 Marvin Dickmann (34.), 1:2 Fabian Frey (52.), 1:3 Jannik Holzer (83.) ‐ Bes. Vorkommnis: Rote Karte für Fabian Weggerle (SG, 42.).

TSV Tettnang ‐ SV Weingarten 1:1 (0:0). ‐ Tore: 1:0 Nils Maurer (49.), 1:1 Yusuf Ekincioglu (63.).