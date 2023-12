Ein Pferd stolpert aus der Manege - die Zuschauer erschrecken! Was hätte da alles passieren können. So geschehen vergangenes Jahr während einer Vorstellung von Elmar Kretz und seinen Pferden beim Ravensburger Weihnachtscircus. Am Samstag starten wieder die Vorstellungen im großen Zelt vor der Oberschwabenhalle in Ravensburg. Zwei Shows sollen täglich gezeigt werden. Damit bei der „Rhapsody in White“ von Kretz und seinen acht Hengsten alles klappt, sorgt der Zirkusdirektor für Sicherheit.

Es war der Hengst namens Taifun, der im vergangenen Jahr für Aufregung sorgte. Er machte seinem Namen alle Ehre und „hüpfte“ während der Show bei relativ hoher Geschwindigkeit über die Abgrenzung der Manege. Problemlos ließ sich Taifun wieder zurückführen, es ist nichts weiter passiert. Dennoch folgte eine Diskussion über die Sicherheit für die Zuschauer bei Darbietungen mit Pferden. Elmar Kretz hat nun erklärt, wie es um die Sicherheit im Weihnachtscircus 2023 bestellt ist und was dafür getan wurde und wird.

Ruhe, Gelassenheit und Vertrauen

„Unsere Pferde haben in den letzten Vorstellungen sehr gut gearbeitet und extrem präzise reagiert“, erzählt Kretz. Auch gesundheitlich seien alle sehr gut in Form. Genau 71 Vorstellungen absolvierte Kretz beim Weihnachtscircus in Bietigheim seit dem 10. November. Letzte Woche waren die Pferde in ihren Heimatboxen in Oberreute im Allgäu untergebracht, um zur Ruhe zu kommen.

Sie konnten sich auf den großen Koppeln austoben. Wir haben sie täglich in der Trainingshalle bewegt, aber nur leicht. Erholung stand auf dem Trainingsplan. Elmar Kretz

Auch im Sommer leben die Tiere im Allgäu in großen Boxen und auf Weiden, erzählt der Zirkusdirektor. Sie werden durchgehend trainiert, das ganze Jahr über, jeden Tag. Nur so entstehe ein inniges Vertrauensverhältnis, das Freiheitsdressur mit Pferden überhaupt erst möglich mache. „Ruhe, Gelassenheit und Vertrauen entstehen durch regelmäßiges und vor allem angstfreies Training von Anfang an. Das kann man nicht kurz vorher herstellen. Das dauert Jahre.“

Kein Kraftfutter für die Pferde

Der Vorfall im vergangenen Jahr habe deutlich gezeigt, dass das der richtige Weg ist. „Als Taifun aus der Manege gerutscht ist, ist er ruhig geblieben. Er war alles andere als panisch“, meint Kretz. Wenn ein Pferd Angst zeigen würde oder mit der Umgebung nicht zurechtkäme, dann würde er es aus der Show nehmen. Die Pferde, die dieses Jahr in Ravensburg dabei sind, seien alle erfahren. „Trotzdem ist und bleibt ein Pferd ein Fluchttier“, so Kretz, erst die Beziehung zum Trainer und Routine brächten Sicherheit.

Während die Pferde sich im Allgäu ausruhen konnten, wurde in Ravensburg das große Zelt aufgebaut. Am Montag bezogen die Tiere dann gut erholt das Stallzelt vor der Oberschwabenhalle. Gefüttert werde mit eigenem Heu und etwas Mineralfutter. „Kraftfutter bekommen sie keins, das macht sie nur hitzig. Wir setzen auf hochwertiges Raufutter, damit haben wir gute Erfahrungen gemacht“, so Kretz.

Das Zusammenspiel von Licht und Show und Live-Orchester

An den letzten Tagen bis zur ersten Vorstellung wird mit den Artisten, Musikern und Technikern die Show zusammengebaut, erklärt Kretz. Große Teile seien vorbereitet, nun gehe es vor allem um das Zusammenspiel von Licht und Show und Live-Orchester. Acht bis neun Minuten dauert die Pferdenummer.

Der Ravensburger Weihnachtscircus lädt vom 23. Dezember bis 7. Januar auf dem Parkplatz der Oberschwabenhalle in Ravensburg zu einigen Vorführungen ein. (Foto: Siegfried Heiss )

Laut Kretz müssen nur sehr selten Pferde ausgetauscht werden. „Wenn ein Tier krank ist, Fieber hat oder sich verletzt hat, dann muss es sich erholen“, das werde streng überwacht. Fünf Personen kümmern sich um die zehn Pferde, die dieses Jahr dabei sind. Daheim in Oberreute kümmere sich eine weitere Person um die fünf zurückgebliebenen Pferde. „Wirtschaftlich ein totaler Wahnsinn, aber es geht uns um die Tiere“, sagt Kretz.

Die Premierenvorstellung des 16. Ravensburger Weihnachtscircus am Samstag, 23. Dezember, um 15 Uhr ist bereits ausverkauft.

Weitere Vorstellungen sind am 23. Dezember um 19 Uhr sowie von Montag, 25. Dezember, bis Samstag, 6. Januar, täglich um 15 und 19 Uhr, und am letzten Veranstaltungstag, Sonntag, 7. Januar, um 11 und 15 Uhr.

Tickets gibt es ausschließlich online unter www.winter-circus.de oder ab 23. Dezember jeweils eine Stunde vor Vorstellungsbeginn an der Zirkuskasse in Ravensburg. Aufgrund der großen Nachfrage, wird der Kauf online, also vorab dringend empfohlen.