Schwere Brandstiftung, Körperverletzung, Vandalismus, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Nichterfüllung von Weisungen der Führungsaufsicht und einiges mehr — die Anklageliste der Staatsanwaltschaft gegen einen 30–jährigen Mann ist lang. Begangen haben soll er die Taten im vergangenen Jahr in Ravensburg und Bad Waldsee. Dabei hatte er zu der Zeit erst eine vierjährige Haftstrafe hinter sich, die er wegen versuchten Totschlags und anderen Delikten verbüßen musste.

Es war der zweite und doch der erste Verhandlungstag vor dem Landgericht Ravensburg. Am ersten Tag hatte der Verteidiger des Angeklagten einen Aussetzungsantrag gestellt, weil die Anklageschrift und das psychiatrische Gutachten nicht übersetzt wurden und der Angeklagte kein Deutsch spricht. Dem wurde stattgegeben, die beiden Schriftsätze von einem Übersetzungsbüro übersetzt und die Verhandlung nun neu eröffnet.

Feuerwehr löschte Brand in Asylunterkunft in Bad Waldsee

Die schwerste Straftat, die die Staatsanwaltschaft dem Mann vorwirft, soll sich am frühen Morgen des 6. Dezember 2022 ereignet haben. In seiner Wohnung, einer Asylunterkunft in Bad Waldsee mit insgesamt 16 Wohnungen, soll er im Wohnzimmer Plastikstühle aufgestapelt und dann angezündet haben. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und ein Übergreifen auf andere Wohnungen verhindern. Der entstandene Sachschaden war groß — Möbel, Decken und Wände wurden beschädigt. Die Wohnung ist erst Ende Januar wieder bezugsfähig.

Weitere Straftaten soll der Mann schon vorher — im September 2022 — begangen haben. So soll er in seiner Unterkunft in Bad Waldsee Mobiliar im Wert von 2000 Euro zerstört haben. In Ravensburg soll er in der Rosenstraße zwei Männer mit einem Klappmesser bedroht haben, obwohl er wegen Auflagen kein Messer mit sich führen durfte. Wenig später hatte er eine Schlägerei im Hirschgraben. Bei einer Hausdurchsuchung fand die Polizei Marihuana und Amphetamine.

Nach Flucht Duldung für drei Jahre erhalten

Vor der Strafkammer will sich der Angeklagte nicht zur Person und zur Sache äußern. Während der Gespräche mit der psychiatrischen Sachverständigen im Vorfeld der Verhandlung hatte er jedoch einige Angaben gemacht. Roswita Hietel–Weniger berichtete, dass der Mann in einem Flüchtlingslager aufgewachsen sei. Eine schwere Fußverletzung, hervorgerufen durch Bombensplitter, verändern sein Leben. Die Wunde wird nur notdürftig behandelt, er nimmt starke Schmerzmittel. Er beschließt zu fliehen, auch um seine Wunde besser behandeln zu lassen. Über die Balkanroute kommt er im Mai 2015 nach Bad Waldsee. Dort erhält er eine Duldung für drei Jahre.

Schlägereien und Drogen in Haftanstalt

Aber irgendetwas geht schief mit ihm in Deutschland. Sein Leben ist geprägt von Drogeneinfluss und starken Schmerzmitteln. Nach einer Operation seines Fußes gibt es Komplikationen, auch weil er sich nicht an ärztliche Anweisungen hält. Als er im August 2017 einen Mann in der Ravensburger Innenstadt mit einer abgebrochenen Bierflasche verletzte, wurde er wegen dieser und weiterer Taten zu einer vierjährigen Haftstrafe verurteilt. Die Haftanstalt vermerkte in dieser Zeit mehr als 80 Meldungen unter anderem wegen Schlägereien und Drogen.

Zu dem Brand in der Flüchtlingsunterkunft sagte er zu der psychiatrischen Sachverständigen, dass er geschlafen habe und durch das Feuer aufgewacht sei. Durch den verzögerten Verhandlungsbeginn wird nun das Urteil voraussichtlich erst am 17. November erwartet und nicht, wie ursprünglich geplant, am 9. Oktober.