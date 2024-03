Betrunkener will Rad für den Heimweg klauen

An den Fahrradständern am Bahnhof hat ein Mann versucht, ein Rad zu klauen. Und das sollte nicht sein einziger Versuch bleiben, sich einen Drahtesel für den Heimweg zu besorgen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Der Mann fiel zunächst einem Mitarbeiter der Bahn am frühen Sonntagmorgen kurz nach 3 Uhr auf – allerdings hat er bei seinem Diebstahlversuch offensichtlich keinen Erfolg und ging in Richtung Eisenbahnstraße davon. Die informierten Polizisten beobachteten anschließend einen Diebstahlversuch in der Unteren Breite und wollten den Verdächtigten kontrollieren.

Als er die Polizisten sah, flüchtete er zu Fuß. Sie konnten ihn aber nach kurzer Verfolgung schnappen und aufs Revier bringen. Der laut Polizei betrunkene Mann sagte dort, er habe lediglich ein Fahrrad gebraucht, um nach Hause zu kommen. Er muss sich nun wegen versuchtem Diebstahl verantworten.