Ravensburg

Betrunkener demoliert Kastenwagen

Ravensburg / Lesedauer: 1 min

An einem in der Römerstraße vermeintlich behindernd abgestellten Kastenwagen störte sich ein 48-jähriger BMW-Fahrer am Dienstagmittag offenbar derart, dass er ausstieg, einen Reifen des Fahrzeuges zerstach, einen Scheibenwischer abriss und die Frontscheibe beschädigte, so die Polizei.