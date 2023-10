Betrunkene Autofahrerin verursacht Unfall

Mutmaßlich betrunken war eine 46-jährige Autofahrerin, die am Mittwoch gegen 10.30 Uhr einen Unfall in der Ravensburger Straße verursachte und anschließend flüchtete. Das teilt die Polizei mit. Aufgrund einer Fahrbahnverengung an einer Baustelle musste die Porsche-Fahrerin sich auf die rechte Fahrspur einordnen und übersah dabei die Zugmaschine eines 52-Jährigen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 52-Jährige mit seinem Gespann auf den Gehweg aus, wodurch der LKW stark beschädigt wurde. Die 46-Jährige entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Anhand des abgelesenen Kennzeichens konnte sie kurz später an der Halteranschrift angetroffen werden. Die Polizisten nahmen bei der Frau Alkoholgeruch wahr, weshalb sie die Beamten für eine Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten musste. Eine Atemalkoholmessung ergab über zwei Promille. Die Frau muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen, den Führerschein behielten die Beamten ein.