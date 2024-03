Betrunken mit Lastenfahrrad unterwegs

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 51-Jähriger rechnen, der laut Polizeibericht am Donnerstag kurz nach 19.30 Uhr alkoholisiert mit seinem Lastenfahrrad unterwegs war. Der Mann fiel anderen Verkehrsteilnehmern in der Ziegelstraße auf, weil er unter anderem mittig auf der Fahrbahn fuhr und ein Entgegenkommender ausweichen musste. Nachdem die Zeugen den 51-Jährigen gestoppt hatten, stellten sie bei ihm deutlichen Alkoholgeruch fest und verständigten die Polizei. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,2 Promille, weshalb die Beamten eine Blutentnahme in einer Klinik veranlassten. Der 51-Jährige musste sein Lastenrad stehen lassen und wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.