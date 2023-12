Betrunken am Steuer

Empfindliche Bußgelder und mehrmonatige Fahrverbote kommen laut Polizeibericht auf zwei Autofahrer zu, die von Beamten des Polizeireviers Ravensburg am Donnerstagabend in der Wilhelmstraße und der Bleicherstraße gestoppt wurden. Die beiden Autofahrer im Alter von 24 und 61 Jahren überschritten bei einem Alkoholvortest den Grenzwert von 0,5 Promille. Sie mussten in der Folge ihre Wagen stehen lassen und auf dem Polizeirevier eine gerichtsverwertbare Atemalkoholmessung durchführen, die in beiden Fällen den Verdacht bestätigte.