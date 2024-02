Betäubungsmittel bei Kontrolle sichergestellt

Verschreibungspflichtige Medikamente und eine kleinere Menge Haschisch haben laut Polizeibericht Beamte des Polizeireviers Ravensburg bei einer Personenkontrolle am Bahnhofplatz sichergestellt. Am Dienstagnachmittag nahmen die Beamten einen 21-Jährigen genauer unter die Lupe, der nach der Kontrolle mit einer Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen muss. Ein Urin-Test bei dem Tatverdächtigen schlug derweil positiv auf mehrere Betäubungsmittel an.