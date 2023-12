„Best of Musicals“ im Konzerthaus Ravensburg

Am 6. Januar erwartet die Gäste im Konzerthaus Ravensburg eine Bühnenshow mit den größten Musicalhits der vergangenen 50 Jahre. In der Ankündigung heißt es: „Herausragende Darsteller mit kraftvollen Stimmen verzaubern die Zuschauer mit den erfolgreichsten Hits der beliebtesten Musicalproduktionen. Mit schillernden Kostümen, schauspielerischem Talent, einem Tanzensemble der Spitzenklasse und einem ausgefeilten Licht- und Soundkonzept entführt das Team von Best of Musicals in die bunte Traumwelt von 50 Jahren Musicalgeschichte.“

Das Publikum erlebe „einen Streifzug durch gefühlvolle Balladen bei Evita oder Elisabeth, mitreißende Hits aus den Musicals Grease und Mamma Mia sowie bei We will rock you. Die Top-Solisten vereinen auch moderne Stücke wie Die Eiskönigin, Sister Act und König der Löwen zu einem fesselnden Gesamtkunstwerk. Höhepunkte wie die unvergleichbaren Songs von Tanz der Vampire oder der Klassiker das Phantom der Oper sorgen für Gänsehautmomente.“

Tickets können gebucht werden bei allen bekannten Reservix- und Eventim-Vorverkaufsstellen und unter