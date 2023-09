Besichtigung des Hospiz Schussental

Interessierte sind am 30. September um 16 Uhr eingeladen, die Räumlichkeiten des Hospiz Schussental kennenzulernen und mit Mitarbeitenden ins Gespräch zu kommen.

In den Hospizen der St. Elisabeth-Stiftung werden schwerstkranke und sterbende Menschen begleitet. Sie finden hier einen Ort, an dem sie die letzte Lebensphase in Würde und Geborgenheit, bewusst und schmerzarm verbringen können. Das Hospiz Schussental im ehemaligen Kinderkrankenhaus, Nikolausstraße 10 in Ravensburg, bietet die Gelegenheit, Einblicke in das Leben und Arbeiten in einem stationären Hospiz zu gewinnen, die Einrichtung kennenzulernen und im Gespräch mit Mitarbeitenden Fragen zu den Themen Sterben und Tod zu stellen.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.