Ravensburg kann sich freuen: Nach Aussage von Oberbürgermeister Daniel Rapp hat die Bundesregierung die Fördermittel für die Sanierung des Kornhauses und die Gestaltung des Schussenparks hinter dem Bahnhof verbindlich zugesagt.

Die deutsche Regierung kämpft derzeit mit einem riesigen Haushaltsloch in ihrem Etat und sucht nach Einsparmöglichkeiten. Daher war man auch in Ravensburg in den vergangenen Tagen etwas nervös. Schließlich sollte die Stadt aus Fördertöpfen Geld für zwei größere Projekte vom Bund erhalten. Doch das war plötzlich nicht mehr sicher. Eine Zusage war zwar da, doch noch kein rechtsverbindlicher Bescheid.

OB: Projekte nicht von Haushaltssperre betroffen

Nun scheint sich die Lage zu verbessern für Ravensburg. OB Rapp verkündete am Montag am Rande eines Pressegesprächs, dass er die Zusage erhalten habe, dass die Fördermittel für das Kornhaus und den Schussenpark nicht von der Berliner Haushaltssperre betroffen seien.

Im Kornhaus auf dem südlichen Marienplatz befindet sich die Ravensburger Stadtbücherei, die im Schnitt täglich 500 Menschen besuchen. Das alte Gebäude aus dem 15. Jahrhundert ist eines der wenigen altstadtprägenden großen Häuser im Zentrum, das noch nicht generalsaniert worden ist. Das soll nun geschehen. Die Bibliothek, die in den vergangenen Jahren immer wieder bundesweit Auszeichnungen für ihre Ausstattung und gute Arbeit erhielt, wird dort bleiben.

Nur während der Renovierungsphase wird sie vorübergehend ins Heilig-Geist-Spital in der Bachstraße umziehen. Danach soll im Kornhaus eine neue Bibliothek entstehen, die neben Büchern auf digitale Medien setzt und auch ein bedeutenderer Treffpunkt werden soll, nicht zuletzt durch einen neuen Veranstaltungsraum im Erdgeschoss.

Der Schussenpark westlich der Bahngleise soll eine kleine Grünoase werden für Menschen, die im Zentrum oder in der Weststadt leben. Er ist nicht unumstritten, vor allem, weil dadurch zahllose Park-and-ride-Plätze am Bahnhof wegfallen. Auf der anderen Seite könnte er etwas mehr Grün in die Stadt bringen in Form einer Freizeit- und Naherholungsfläche, die auch dem Klima dient.

Millionen sollen nach Ravensburg fließen

Der Bund will die Sanierung des Ravensburger Kornhauses mit rund 8,47 Millionen Euro unterstützen und drei Millionen Euro für den Schussenpark ausgeben. Die verbleibenden Kosten muss die Stadt tragen.