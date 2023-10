Berg siegt erneut ‐ Julian Karg fliegt vom Platz

Der TSV Berg hat seinen Lauf in der Fußball-Verbandsliga fortgesetzt: Bei den Sportfreunden Dorfmerkingen, bisheriger Tabellenführer, gewannen die Oberschwaben am Samstagnachmittag mit 4:2 (2:1). Für Dorfmerkingen war es die erste Saisonniederlage, für Berg der vierte Sieg in Serie. Die Partie vor 350 Zuschauern bot viel: Neben den sechs Toren gab es einen vergebenen Elfmeter sowie eine Rote Karte.

Die Partie war ein Spitzenspiel der Verbandsliga: Dorfmerkingen stand an der Tabellenspitze, Berg hatte zuletzt Aufwind bekommen. Am Ende eines spektakulären Spiels musste Bergs Trainer Oliver Ofentausek dann aber doch über eine Szene sprechen, die nichts mit Toren zu tun hatte. Kurz vor Schluss hatte es ein Laufduell zwischen Julian Karg und Dorfmerkingens Samuel Schwarzer gegeben. Schiedsrichter Koray Aydin sah einen Griff von Karg an den Hals seines Gegenspielers und gab die Rote Karte. „Ein sehr taktisches Foul“, gab Ofentausek unumwunden zu. „Aber Rot ist für mich sehr hart und ich finde, der Schiedsrichter hat es falsch interpretiert.“

Viel Lob für den Torwart

Ansonsten hatte Ofentausek viel Grund, um sehr zufrieden zu sein. „Ein leidenschaftliches Team mit einem überragenden Torwart“, so fasste der Trainer die Partie seiner Mannschaft zusammen. André Port wehrte unter anderem einen Elfmeter von Marc Gallego in der 79. Minute beim Stand von 4:2 stark ab. „Auch sonst war er immer zur Stelle, wenn er gefragt war“, meinte Ofentausek.

Die Führung von Dorfmerkingen durch Sangar Aziz (24.) glich Maschkour Gbadamassi nur eine Minute später aus, knapp zehn Minuten später hatte Vlad Munteanu die Gäste in Führung gebracht. Nach der Pause erhöhte Jonathan Merk auf 3:1 (57.), was wiederum Dorfmerkingens Onur Mutlu fünf Minuten später konterte. Auf das 4:2 von Munteanu in der 71. Minute hatte Dorfmerkingen aber ‐ auch wegen des vergebenen Elfmeters ‐ keine Antwort mehr. „Wir haben die defensive Stabilität ein wenig vermissen lassen“, sagte SF-Trainer Stefan Schill. Viel besser war die Laune bei den Bergern. „Die Mannschaft hat sich selbst aus ihrem kleinen Loch geholt“, lobte Ofentausek.

Verbandsliga, 10. Spieltag:

SF Dorfmerkingen ‐ TSV Berg 2:4 (1:2). ‐ Tore: 1:0 Sangar Aziz (24.), 1:1 Maschkour Gbadamassi(25.), 1:2 Vlad Munteanu (34.), 1:3 Jonathan Merk (57.), 2:3 Onur Mutlu (62.), 2:4 Munteanu (71.) ‐ Schiedsrichter: Koray Aydin ‐ Zuschauer: 350 ‐ Besondere Vorkommnisse: Marc Gallego vergibt Foulelfmeter (SF, 79.), Rote Karte für Julian Karg (TSV, 85., Tätlichkeit) ‐ TSV: Port ‐ Hill (90.+4 Kibler), D. Constantinescu, Maucher, Karg ‐ Fäßler (87. Hoffmann), Gbadamassi, Tolkmitt (55. Walter) ‐ Merk (67. M. Caltabiano), Munteanu, Elshani (72. Müller).