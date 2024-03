Berg fährt mit mehr Selbstvertrauen nach Pfullingen

Nach dem 4:2-Heimsieg gegen den Aufsteiger GSV Maichingen ist bei den Fußballern des TSV Berg die Erleichterung zu sehen gewesen. Sie haben am vergangenen Spieltag ihre Negativserie in der Verbandsliga beendet und können nun am Samstag (15 Uhr) mit mehr Selbstvertrauen zum Tabellenfünften VfL Pfullingen fahren.

Die Liga ist total eng, Woche für Woche müssen wir arbeiten. David Hoffmann vom TSV Berg

Auf den VfL, der am vergangenen Spieltag mit 0:2 bei der Sport-Union Neckarsulm verlor, haben die Berger nur noch drei Punkte Rückstand. Die Oberschwaben können daher mit einem Auswärtssieg gleichziehen. „Die Liga ist total eng, Woche für Woche müssen wir arbeiten“, sagte David Hoffmann nach dem Heimsieg. „Wir wollen Raum nach hinten bekommen.“ Sprich: Abstand zu den Abstiegsplätzen.

Gleichzeitig wollen die Berger, die sich viel mehr vorgenommen haben, den Abstand zu den vorderen Tabellenregionen verringern. „Der Sieg gegen Maichingen war extrem wichtig, wenn man auf die Tabelle schaut“, meinte Hoffmann. „Und von solchen Spielen kommen noch viele für uns.“

Wie er sich mit 34 Jahren bewegt, wie er läuft und arbeitet, das ist ein Phänomen. Trainer Oliver Ofentausek

Froh war auch Trainer Oliver Ofentausek über den Sieg gegen den Aufsteiger. Froh war er auch, dass Vlad Munteanu nach seiner Sperre wieder mitspielen durfte. „Wie er sich mit 34 Jahren bewegt, wie er läuft und arbeitet, das ist ein Phänomen“, lobte Ofentausek. „So einer hat sehr gefehlt, Vlad macht auch die anderen Spieler besser.“ Gegen Maichingen bereitete der erfahrene Rumäne alle vier Berger Tore vor.

Fehlen wird den Bergern am Wochenende Moritz Fäßler nach seiner Roten Karte. Dazu hatten sich die beiden Innenverteidiger Andreas Frick und Niko Maucher verletzt. Die Berger wollen davon ungeachtet Punkte nachlegen.