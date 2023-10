Ab November gibt es auch im Kreis Ravensburg Hilfe und Begleitung durch den Bürokratiedschungel des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT). Das geht aus einer Pressemitteilung der BuT-Beratung in Berlin hervor. Nachdem diese im ersten Gründungsjahr in Berlin, Köln, Dortmund, Duisburg und Essen zahlreiche Familien unterstützt habe, könne das Angebot nun kontinuierlich ausgebaut werden ‐ so kommt in diesem Jahr der Landkreis Ravensburg hinzu.

Versäumte Klassenfahrten, leere Mägen, schlechte Schulnoten, Nachmittage ohne Sport und gemeinsame Aktivitäten ‐ das gehört laut Pressemitteilung zum Alltag vieler Kinder und junger Erwachsener. Der Grund: Das Geld reiche oft nicht ‐ ausgerechnet für Dinge, die für die soziale und schulische Entwicklung wichtig sind. Finanzielle Unterstützung für genau dieses Problem gibt es über das Bildungs- und Teilhabepaket der Bundesregierung. Es existiert bereits seit 2011, werde aber bundesweit von nur knapp 30 Prozent der Anspruchsberechtigten genutzt.

Ziel: Lücke in der Familienförderung schließen

Laut Pressemitteilung liege in Ravensburg die Abrufquote von mindestens einer BuT-Leistung bei knapp 55 Prozent für die U15-Jährigen und bei 14,9 Prozent für die U6-Jährigen. Zu wenig bekannt sei das Bildungspaket, zu bürokratisch, kompliziert und hürdenreich das System. Deshalb habe es sich die unabhängige, gemeinnützige BuT-Beratung zum Ziel gesetzt, diese Lücke in der Familienförderung der Bundesregierung zu schließen.

Die Beratungsgespräche werden in Kooperation mit dem Jobcenter Landkreis Ravensburg durchgeführt. „Unser Ziel ist es, berechtigten Familien den Weg zu Bildung und Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu erleichtern. Deshalb haben wir uns für die Schaffung der Koordinierungsstelle BuT entschieden, die von Frau Schenk, unserer Beauftragten für Chancengleichheit, verantwortet wird. Die Kooperation mit der BuT-Beratung ist ein bedeutender Teil davon“, so Dorothea Court, Amtsleiterin des Jobcenters Landkreis Ravensburg. „Neben der persönlichen Beratung durch unsere Fallmanagerinnen und Fallmanager wird die BuT-Beratung zusätzliche kostenfreie Beratungsgespräche für Familien zum Bildungs- und Teilhabepaket anbieten.“

Beratung ohne Termin

Die Beratung erfolgt ohne Termin, telefonisch, per Mail oder Chat auf Deutsch, Englisch, Türkisch, Arabisch und Russisch. „Die meisten Familien sind nach dem Beratungsgespräch sehr dankbar und erleichtert. Sie schätzen es, dass sie in ihrer Muttersprache sprechen können und die Informationen, sowohl mündlich als auch schriftlich, schnell erhalten“, berichtet Sarah Zahoui, Ansprechpartnerin für die BuT-Beratung im Landkreis Ravensburg.

Erreichbarkeit der BuT-Beratung: Telefon 030/577130040 (Montag bis Freitag, 9 bis 15 Uhr) in den Sprachen Deutsch, Englisch, Russisch, Arabisch, Türkisch; E-Mail: [email protected], weitere Infos unter www.but-beratung.de.