Beliban zu Stolberg präsentiert „Zweistromland“

Beliban zu Stolberg stellt am Freitag, 3. November, um 20 Uhr in der Buchhandlung RavensBuch in Ravensburg ihren Debütroman „Zweistromland“ (Kanon-Verlag) vor. Die in Berlin lebende Autorin erzählt in ihrem literarischen Debüt von der Suche nach einer verschütteten Vergangenheit: Im Mittelpunkt ihres Romans steht Dilan. Sie ist Tochter kurdischer Aleviten, die Verfolgung und Gewalt ausgesetzt waren. Erst als ihre Mutter stirbt und sie selbst ein Kind erwartet, arbeitet Dilan gegen das unerträgliche Schweigen an: Sie reist nach Diyarbakır im Osten der Türkei. Die alte Stadt am Tigris ist die heimliche Metropole der Kurden. Hier haben ihre Eltern einst gelebt und gekämpft. „Mein Roman beginnt dort, wo das Schweigen unerträglich geworden ist“, sagt Beliban zu Stolberg über ihr Buch. Der Eintritt zur Lesung kostet zwölf Euro. Karten gibt es im Vorverkauf bei RavensBuch, in allen Osiander Buchhandlungen, unter osiander.reservix.de/events und an der Abendkasse.