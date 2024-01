Beirat für Integrationsfragen und Rat laden zur Sitzung gegen Rassismus und Rechtsextremismus ein

Eine gemeinsame Sitzung des Beirates für Integrationsfragen und des Gemeinderates findet am Montag, 22. Januar, 15 Uhr, im Großen Sitzungssaal des Rathauses Ravensburg, Marienplatz 26, statt. Alle Bürger und Bürgerinnen sind dazu eingeladen. An vielen Orten werden derzeit Zeichen gegen Rassismus und Rechtsextremismus und für Vielfalt, Toleranz und Demokratie gesetzt. In Ravensburg soll mit dieser Sitzung ebenso ein solches Zeichen gesetzt werden. In Ravensburg leben laut Pressemitteilung der Stadt Menschen aus circa 120 Nationen friedlich zusammen. „Wir sind eine Gesellschaft. Wir sind eine weltoffene, tolerante Stadt. Wir sind Ravensburg.“ Dieses Signal soll am Montag von Ravensburg ausgehen, heißt es in der Pressemitteilung. Die Sitzung soll circa eine Stunde dauern.