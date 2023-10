Beim TC Ravensburg werden jetzt auch Padelschläger geschwungen

Die Trendsportart Padel wird in Deutschland immer beliebter: In der vergangenen Woche übertrug Sport1 erstmals im Free TV die World Padel Tour. Beim Turnier in Düsseldorf schaute auch Steffen Wohlfarth vorbei. Der ehemalige Spieler und Trainer des Fußball-Oberligisten FV Ravensburg ist mittlerweile Leiter der Anlage von PadelCity in Dortmund, selbst mit dem Padelfieber infiziert und maßgeblich daran beteiligt, dass ab dem Wochenende auch beim TC Ravensburg auf vier Plätzen gespielt werden kann.

Vier Freiplätze auf der Tennisanlage

Steffen Wohlfarth ist ehrlich: „Ich hätte niemals gedacht, dass ich nach dem Fußball noch mal eine Sportart finde, die mir so viel Freude macht.“ Doch genau das hat der 40-Jährige mit Padel gefunden. In Dortmund leitet der Ex-Fußballprofi eine der größten Padelanlagen Deutschlands ‐ dort gibt es sechs Indoorfelder und zwei Outdoorcourts. Vier Freiplätze gibt es nun beim TC Ravensburg.

Betrieben werden die Courts vom Unternehmen PadelCity und dem TCR. „Wir wollen den Leuten die Sportart näherbringen“, sagt Wohlfarth vor der offiziellen Eröffnung am Samstag ab 15 Uhr. „Padel ist für jeden relativ einfach zu lernen und macht einfach in jedem Alter unglaublich viel Spaß.“ Die Sportart, die ihre Wurzeln in Spanien und Südamerika hat, ist eine Mischung aus Tennis und Squash. Gespielt wir in einem Glaskasten ‐ immer als Doppel. Zuletzt hatte schon Andreas Schneiderhan in seiner Tennishalle in Berg einen Padelcourt einbauen lassen.

Mit Flutlicht und einem Kamerasystem

Die Plätze beim TCR haben kein Dach. „Wir haben eine Flutlichtanlage, sodass man auch spielen kann, wenn es schon dunkel ist“, meint Wohlfarth. Nur bei Frost und Nässe werde es schwierig, weil dann der Kunstrasen sehr rutschig werde. Prinzipiell soll die Anlage auf St. Christina aber das ganze Jahr geöffnet sein ‐ von frühmorgens bis spätabends. Laut Wohlfarth wird es ein Kamerasystem geben, um die Plätze überwachen und vor möglichem Vandalismus schützen zu können. Einen Ansprechpartner vor Ort soll es auch geben.

Gebucht werden können die Plätze wie in Berg über die App Playtomic. Auch Schläger und Bälle können über die App ausgeliehen und mitgebucht werden. In den letzten Tagen vor der offiziellen Eröffnung wird beim TCR noch fleißig gearbeitet. „Am Samstag sind alle eingeladen, sich selbst ein Bild zu machen, die Sportart auszuprobieren oder sie sich von Trainern erklären zu lassen“, sagt Wohlfarth.

Lachend nennt der Ex-Fußballer noch einen Wunsch: „Ich hoffe, der FV gewinnt sein Heimspiel gegen Hollenbach und ein paar Jungs kommen anschließend zur aktiven Regeneration beim Padel zum TC hoch.“