Beim Ravensburger Ostermarkt mit Kreativwerkstatt für Kinder, präsentiert von der Initiative Ravensburg (Stadt Ravensburg und Wirtschaftsforum Pro Ravensburg), ist am Ostersamstag, 30. März, von 10 bis 15 Uhr auf dem Marienplatz und in der oberen Bachstraße einiges geboten.

Vielfältige Auswahl an Produkten

Lokale Künstler, Kunsthandwerker und Einzelhändler präsentieren auf dem Markt eine vielfältige Auswahl an Produkten aus einer breiten Palette von Materialien wie Holz, Filz und Makramee. „Die Besucher haben die Gelegenheit, eine Vielzahl von handgefertigten Unikaten und kunsthandwerklichen Produkten rund um das Thema Frühling und Ostern zu entdecken“, wird Patricia della Monica, Abteilungsleiterin des Stadtmarketing Ravensburg, in der Pressemitteilung der Stadt zitiert.

Besucher können außerdem an zahlreichen Ständen süße Leckereien wie Ostergebäck, frühlingshafte Smoothies und vieles mehr genießen. „Der Ostermarkt schafft erneut eine besondere Atmosphäre und zieht Besucher aus Nah und Fern an“, so Clemens Stadler, Geschäftsführer des Wirtschaftsforums Pro Ravensburg.

Ein Foto mit Mehli und Katzenliesele

Nicht nur Naschkatzen und Dekorationsliebhaber kommen auf ihre Kosten: Auch die beliebten Ravensburger Maskottchen Mehli und Katzenliesele sind wieder in der Ravensburger Innenstadt unterwegs und freuen sich darauf, besondere Erinnerungsfotos mit den Kindern zu machen.

Zudem haben die jüngsten Besucher die Möglichkeit, sich an den zahlreichen Ständen der Kreativwerkstatt beim Basteln und Werken auszuprobieren. Zum Beispiel am Stand des Nabu Ravensburg. Dort können Nistkästen für Vögel gebaut werden. An den Ständen von Frida’s Frozen Yoghurt & Café, Ännis Kunsthandwerk, Immanuel Buchladen und der Ravensburger AG können die Kleinsten ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

Kreative Ostergeschenke basteln

Neu mit dabei in diesem Jahr ist die Stadtwerkstatt in der Rosenstraße 13. Hier können Kinder kreative Ostergeschenke basteln und gestalten. Für die Teilnahme ist online eine Anmeldung unter www.wifo-ravensburg.de erforderlich.

Auch für sportliche Aktivitäten ist laut Pressemitteilung gesorgt. Beim Stand der AOK Bodensee-Oberschwaben in der Bachstraße werden lustige Bewegungsaktionen für Groß und Klein angeboten, und am Stand der Unicef können die Kleinsten beim Sackhüpfen und beim Eierlauf um die Wette rennen.

Kaninchen streicheln

Am Stand der Ludothek können Kinder und Erwachsene neue Spiele ausprobieren. Die Tourist Information bietet einen Spieleverleih an. Am Stand des Familienhuhns gibt es Informationen zu Hühnerpatenschaften, zudem werden kleine Mitmachaktionen angeboten. Die Kaninchen des Kaninchenzuchtvereins freuen sich darauf, gestreichelt zu werden.

Kaninchenliebhaber kommen am Samstag auf ihre Kosten. (Foto: Franziska Gabbert/dpa-tmn )

In der Ravensburger Oberstadt können die kleinen Besucher bei der Museumsgesellschaft Osterleckereien backen und Kunstwerke aus Naturmaterialien basteln. Das Kunstmuseum bietet ein Atelier während der Marktzeit an, in dem die Kleinsten bunte Bilder malen können. Hierfür ist eine Voranmeldung unter der Telefonnummer 0751/822685 nötig.

„Lesespaß mit dem Osterhasen“

Im Museum Humpisqartier findet die Lesereihe „Lesespaß mit dem Osterhasen“ statt, die ein zusätzliches Programm bietet. Im Museum Ravensburger erhalten Besucher bei Vorlage des Flyers 25 Prozent Rabatt auf den regulären Tageseintritt.

Die Osterrallye durch die Ravensburger Innenstadt sei ein Höhepunkt für die ganze Familie. Wer alle zehn Buchstaben in den Schaufenstern entdeckt, kann den ausgefüllten Flyer bis 15 Uhr in der Stadtwerkstatt abgeben und erhält eine süße Überraschung. Nach 15 Uhr können die Flyer auch in den Briefkasten am Hintereingang des Rathauses eingeworfen werden.

Viele Preise zu gewinnen

Jeder Teilnehmer hat die Chance auf einen der beiden Hauptpreise - einen Familieneintritt ins Ravensburger Spieleland oder einen Gutschein im Wert von 100 Euro für das Bekleidungsgeschäft Mutter+Kind in der Marktstraße 8. Viele weitere tolle Preise von farbenfroh, RavensBuch, cheeky monkey & friends, Firle und Franz, Binder Optik, Yoga Lounge & Café und Spielwaren Fischinger warten auf die Gewinner.

Die Ersatzstandplätze der Taxen befinden sich am südlichen Marienplatz/Kornhaus.

Weitere Informationen gibt es online unter: www.ravensburg.de/ostermarkt und www.wifo-ravensburg.de.