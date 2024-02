Beim FV Ravensburg ist zu Hause verlieren verboten

Jedes noch ausstehende Spiel ist für den FV Ravensburg im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Oberliga jetzt wichtig. Manche sind aber noch ein bisschen wichtiger. Etwa die kommenden beiden Heimspiele. Am Samstag (14 Uhr/Kunstrasen des TSB Ravensburg) hat der FV als Tabellen-16. den Tabellen-17. FC Holzhausen zu Gast.

Eine Woche später geht es gegen den SSV Reutlingen. Diese Partie kann aber nur ausgetragen werden, wenn bis dahin der Rasenplatz in der cteam-Arena freigegeben wurde.

Der volle Fokus liegt auf Holzhausen

Die beiden Heimspiele gegen die direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt - Reutlingen ist 15. - darf der FV nicht verlieren. „Das kann man so sagen“, gibt Trainer Michael Schilling zu. „Wir werden alles dafür tun, um zu gewinnen.“ An Reutlingen denken die Ravensburger aber noch nicht. Der volle Fokus gilt zunächst dem Spiel gegen den FC Holzhausen. „Schade, dass wir nicht in unserem Stadion spielen können“, sagt Schilling.

So muss der FV mal wieder auf den Kunstrasen des TSB Ravensburg ausweichen. Zwei Trainingseinheiten konnte der FV dort noch machen. „Danke an den TSB, dass er uns das ermöglicht hat“, meint Schilling. Denn ein bisschen ändert sich schon das Spiel, wenn man auf Kunstrasen und nicht auf Naturrasen spielt. Vor allem auf Naturrasen in der momentanen Verfassung - wenn das Gras noch nicht so saftig grün und eben ist, sondern eher holprig. „Es ist kein komplett anderer Matchplan“, sagt der FV-Trainer. „Aber auf Kunstrasen muss man die Dinge noch mehr spielerisch lösen.“

Der gegnerische Stürmer ist gefährlich

Egal wie. Egal wo. Drei Punkte müssen her für die Ravensburger. „Wir müssen schauen, dass wir weniger zulassen als in Gmünd“, sagt Schilling. Beim starken Aufsteiger hatte der FV in der Vorwoche mit etwas Glück und einem überragenden Torwart Ramon Castellucci beim 2:2 zumindest einen Punkt geholt. Diese Ausbeute wäre gegen Holzhausen zu wenig. „Ein frühes Tor wäre immer gut“, meint Schilling lächelnd.

Aufpassen muss der FV unter anderem auf Holzhausens Stürmer Janik Michel, der in 18 Partien schon 13 Tore erzielt hat. „Es ist immer schwer, so jemanden über 90 Minuten auszuschalten“, sagt Schilling. „Wir wollen und müssen zeigen, was wir zu Hause können.“ Anknüpfen möchten die Ravensburger an den 5:1-Heimsieg gegen Denzlingen Anfang November. Es war der bislang letzte Sieg in der laufenden Oberligasaison - es folgten ein Unentschieden gegen Bietigheim-Bissingen, Niederlagen in Großaspach und gegen Nöttingen sowie vergangene Woche das Remis in Gmünd.

Drei Spieler werden definitiv fehlen

Nach seinem Treffer in Gmünd gibt Schilling seinem Stürmer Philipp Kirsamer wieder eine Garantie. „Er wird im Kader stehen“, sagt der Schweizer. Wahrscheinlich wieder in der Startaufstellung. „Er hat sich mit seinem Tor für seine gute Vorbereitung belohnt“, meint Schilling. „Aber auch alle anderen arbeiten hart im Training. Sie machen es derzeit wirklich gut.“ Was fehlt, sind Siege.

Nicht dabei sein werden Dominik Ceko (krank) sowie die Verletzten Samuel Boneberger und Burhan Soyudogru.