Beim FV Ravensburg ist die Offensive die große Baustelle

Zufrieden können die Spieler, Trainer und Verantwortlichen des Fußball-Oberligisten FV Ravensburg momentan nicht sein. Die Mannschaft steht auf einem direkten Abstiegsplatz, schießt zu wenige Tore und hat wieder einmal zu viele Unentschieden auf dem Konto stehen. Trainer Michael Schilling ist und bleibt aber zuversichtlich, mit seinem Team den Klassenerhalt noch zu schaffen.

Die größten Probleme im bisherigen Saisonverlauf?

Ganz klar die Offensive. Der FV hat in 19 Spielen nur 24 Tore erzielt und damit die drittschwächste Torausbeute der Oberliga. „Das stimmt, da tun wir uns sehr schwer“, gibt Michael Schilling zu. „Wir betreiben fast immer einen großen Aufwand und kommen in fast allen Spielen zu guten Chancen. Aber wir belohnen uns nicht für den Aufwand.“ Satte siebenmal blieben die Ravensburger schon ohne eigenen Treffer. Der FV-Trainer spricht aber auch eine zweite große Schwachstelle offen an. „Wir bekommen 40 Prozent unserer Gegentreffer nach Standards, das ist zu viel. Daran müssen wir in der Vorbereitung intensiv arbeiten.“

Sind Kaderveränderungen geplant?

Zunächst nicht. Sollten sich gute Spieler auf dem Markt befinden, würden der Sportliche Leiter Fabian Hummel und Trainer Michael Schilling aber nicht Nein sagen. „Wir haben beide sehr viele Kontakte, sprechen natürlich mit Spielern, Beratern und Vereinen. Alles andere wäre in unserer Situation auch fatal“, sagt Schilling. „Der Wintertransfermarkt ist aber kein Wunschkonzert.“ Soll heißen: Nur, wenn ein potenzieller Zugang die Mannschaft in der Spitze verstärken würde, würden die Ravensburger zuschlagen. Schilling und Hummel wollen gut überlegen, ob ein Transfer Sinn mache. „Einen Spieler nur für die Kaderbreite werden wir nicht verpflichten“, meint der Trainer. Abgänge sind nach jetzigem Stand nicht geplant. „Niemand wird uns überraschend wegbrechen“, sagt Schilling. Positiv ist laut des Schweizers, dass zum Trainingsauftakt am 22. Januar wohl alle Spieler wieder fit sind - auch Manuel Geiselhart, Moritz Strauß und Rohjat Demir. „Ich erwarte alle gesund und fit auf dem Trainingsplatz“, meint Schilling.

An was wird in der Vorbereitung gearbeitet?

„Meine Aufgabe als Trainer ist es auch, Freude zu vermitteln“, sagt Schilling. Ein Fokus wird natürlich auf den Standardsituationen liegen, dazu wollen der Schweizer und sein Co-Trainer Rahman Soyudogru auch mit der Mannschaft über mögliche Systemumstellungen sprechen. „Eine kleine Änderung im System wird uns aus meiner Sicht guttun“, glaubt Schilling. Es könne etwa sein, dass der FV in manchen Spielen mit Doppelspitze agiert, oder auch mal mit einer Dreier- und Fünferkette oder mit „einem verdichteten Zentrum“. Dazu sind für den FV-Trainer zwei Dinge elementar wichtig: „Die Einstellung und die Mentalität müssen stimmen, die Spieler müssen gewinnen wollen, ab dem ersten Training in Ravensburg.“

Kann der Trainer den Spielern den Druck nehmen?

Leistungssport ist auch immer eine Kopfsache - gerade wenn es nicht läuft. „Jede Mannschaft im Abstiegskampf hat Druck, das ist doch ganz klar“, sagt Schilling. Die Frage sei aber, ob es den Spielern helfe, immer wieder darüber zu sprechen. Der Schweizer versucht es eher mit dem positiven Ansatz: „Im Fußball geht viel über Selbstvertrauen, und das können sich die Spieler auch im Training und den Testspielen holen.“ Klar sei bei diesem Ansatz aber, dass „wir schon in der Vorbereitung unsere Spiele gewinnen“. Die Ravensburger treffen auf die Verbandsligisten VfL Pfullingen und Calcio Leinfelden-Echterdingen, auf Schwarz-Weiß Bregenz aus Österreichs zweithöchster Spielklasse sowie auf die U19-Junioren des SC Freiburg, Tabellenführer der A-Junioren-Oberliga.

Wann geht es in der Oberliga weiter?

Am Samstag, 24. Februar (14 Uhr), ist das Nachholspiel beim Tabellendritten 1. FC Normannia Gmünd. Eine Woche später (2. März, 16 Uhr), ist das Heimspiel gegen den FC Holzhausen. „Jedes Spiel ist für uns jetzt von enormer Wichtigkeit“, sagt Schilling. Momentan haben die Ravensburger zwei Punkte Rückstand auf den Tabellen-13. FSV Bietigheim-Bissingen und sechs Punkte Rückstand auf den Tabellenzehnten SV Oberachern - beide Teams haben aber ein Spiel mehr absolviert als der FV. Dennoch: „Wir brauchen Punkte, wir brauchen Siege“, weiß Schilling, der sich auch in der fußballlosen Zeit viele Gedanken über sich und den FV macht. „Als Trainer kann man nie ganz abschalten“, sagt der Schweizer lachend. Ernst fügt er an: „Ich bin immer noch absolut überzeugt, dass wir die Qualität haben, um die Klasse zu halten.“ Das muss seine Mannschaft aber im neuen Jahr auf dem Platz beweisen.

Die Testspiele des FV Ravensburg: VfL Pfullingen (Verbandsliga) – FV (Sa., 27. Januar, 14 Uhr); Schwarz-Weiß Bregenz (2. Liga Österreich) – FV (Sa., 3. Februar, 14 Uhr); FV – SC Freiburg U19 (Sa., 10. Februar, 14 Uhr, in Radolfzell); Calcio Leinfelden-Echterdingen (Verbandsliga) – FV (So., 18. Februar, 15 Uhr).