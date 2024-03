Beim FV Ravensburg II gibt es eine Denkaufgabe

Der FV Ravensburg II tritt am Samstag (15 Uhr) beim TSV Heimenkirch an. Im Verfolgerduell mit dem Tabellenfünften der Fußball-Landesliga wollen die Ravensburger nach zwei schwächeren Spielen zurück in die Erfolgsspur. Ein 0:3 beim Tabellenführer, nur ein 2:2 gegen den Tabellenletzten SV Baindt - das Team von Thomas Gadek ist etwas aus dem Tritt geraten. „Wir müssen wieder unser volles Potenzial abrufen“, fordert der FV-Trainer. „Nicht nur im Training.“

Gadek kritisiert mit Blick auf das Derby die fehlende Geschwindigkeit beim Spielaufbau und den fehlenden Mut Richtung Tor. Und wenn dann noch mit Dumitru Muntean ein Leistungsträger einen schwarzen Tag erwischt, indem er ein Gegentor mitverursacht und später mit Gelb-Rot vom Platz muss, reicht es gerade noch zu einem Punkt - Luka Föger traf erst in der Nachspielzeit zum Ausgleich.

Innenverteidiger Muntean ist in Heimenkirch gesperrt - eine Denkaufgabe für den Trainer: „Er hat bei uns jedes Spiel gemacht.“ Gegen Baindt rückte Dominik Ceko in die Viererkette. Der 20-Jährige aus dem Kader des Oberligateams bekommt gerade Spielpraxis in der U23. Damit ist er Kandidat Nummer eins für einen Startelfeinsatz in der Innenverteidigung gegen Heimenkirch. Im Tor wird Daniel Geiselhart stehen, der nach einer Verletzung zurückkommt. „Auf der Torhüterposition sind wir wirklich gut besetzt“, freut sich der Trainer.

Mit Blick auf die Partie in Heimenkirch wird Gadek sein Team auf einen nicht einfach zu bespielenden Platz vorbereiten: „Der Kunstrasen ist klein und hat schon einige Jahre auf dem Buckel.“ Apropos einige Jahre: „Heimenkirch kommt über Kompaktheit und Geschlossenheit - zuletzt haben sie einige Routiniers zurückgeholt.“