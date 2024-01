Beim FV Ravensburg gibt es ein sportliches Beben

Beim stark abstiegsgefährdeten Fußball-Oberligisten FV Ravensburg gibt es überraschende Änderungen in der sportlichen Leitung. Ab sofort übernimmt Thomas Ardemani als „Sportlicher Berater Vorstand“, wie ihn der FV in einer kurzen Mitteilung nennt. Unter anderem ist er für die Kaderplanung der Saison 2024/25 zuständig. Der Vorstand des FV legt Wert darauf, dass Ardemani nicht als Nachfolger von Fabian Hummel für den gesamten sportlichen Bereich geholt wurde. Für den bisherigen Hauptverantwortlichen ändern sich aber die Aufgabenbereiche.

Dem Vorstand ist die prekäre Situation bewusst

So soll sich Hummel, der zuletzt als Sportlicher Leiter des FV alle Fäden in der Hand hatte, laut Mitteilung um die „strukturellen und organisatorischen Themen rund um den Verein“ kümmern. Hauptaugenmerk soll Hummel gemeinsam mit Wolfgang Grünhagel auf den Nachwuchsbereich legen, außerdem auf „den Aufbau und die Entwicklung des Nachwuchsförderzentrum (NFZ)“. Hummel hat am Dienstagabend von der Entscheidung des Vorstands erfahren. „Natürlich ist in gewisser Weise eine Enttäuschung da“, gibt Hummel zu.

Aber ich weiß, wie es im Fußball läuft und dass die Ergebnisse eine große Rolle spielen. Fabian Hummel

Und diese Ergebnisse haben in dieser - und auch der vergangenen - Saison überhaupt nicht die Ansprüche erfüllt. „Die Tabelle lügt nicht“, sagt Carlo Horn, der im Vorstand des FV unter anderem die Bereiche Marketing und Presse verantwortet. „Wir sind in einer sehr prekären Situation.“ Die Ravensburger sind mit nur 19 Punkten nach 19 Spielen 16. und damit Drittletzter der Oberliga. Möglicherweise steigen Ende der Saison fünf Mannschaften aus der Oberliga ab. „Daher waren wir uns im Vorstand einig, dass wir mehr brauchen, unter anderem einen Blick von Außen.“

Der neue Mann muss den Kader zusammenstellen

Den erhoffen sich die Verantwortlichen von Thomas Ardemani. Als Spieler und Trainer war der mittlerweile 60-Jährige bereits zehn Jahre beim FV Ravensburg. In den vergangenen Jahren hatte er einige Engagements in Österreich. „Der fußballerische Sachverstand und die Qualifikation aus seinen bisherigen Tätigkeiten sind völlig unbestritten und der FV freut sich, mit ihm einen Ex-FV-ler aus der Region für die neu geschaffene Position gewonnen zu haben“, schreibt der Verein in seiner Mitteilung.

Als Sportlicher Berater des Vorstands soll sich Ardemani ab sofort vor allem um die Kaderplanung für die kommende Saison kümmern. Dabei müssen die Ravensburger zweigleisig planen. „Wir denken positiv und an den Klassenerhalt, der ist schließlich nach wie vor möglich“, meint Horn. Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen liegt bei einem Spiel mehr nur zwei Punkte vor dem FV auf Rang 13. „Aber wir dürfen natürlich auch nicht blauäugig sein“, sagt Horn. Daher wird intern auch an einem möglichen Kader für die Verbandsliga gebastelt.

Eine Trainerdiskussion wird noch nicht geführt

So weit soll es aber nicht kommen - und da nehmen die Verantwortlichen nun auch die Spieler noch mehr in die Pflicht. „Die Häuptlinge müssen vorangehen“, fordert Horn. „Wir haben einen breiten Kader und sind überzeugt, dass sie es schaffen können. Die Spieler müssen zeigen, dass wir sie nicht umsonst geholt haben.“ Der Druck nimmt zu - auch für Trainer Michael Schilling. „Er ist erfahren genug und weiß, dass wir einen neuen Mann von Außen nicht zum Spaß holen“, sagt Horn.

Helmut Locher aus dem Aufsichtsrat des FV wollte sich auf Nachfrage zu Details aus den internen Gesprächen nicht näher äußern. Eines bekräftigte Locher allerdings: „Wir führen derzeit keine Trainerdiskussion.“ Schilling sitzt also noch fest im Sattel. Doch klar ist: Trotz Veränderungen im Kader und einiger Investitionen ist der FV auch in dieser Saison weit weg von den eigenen Ansprüchen - die liegen eigentlich zwischen Rang fünf und acht.

Ab Ende Februar wird es ernst

Die Realität heißt zum zweiten Mal in Folge Abstiegskampf. „Wir wollen uns nicht nachsagen lassen, nicht alles versucht zu haben“, meint Horn. Am Samstag (14 Uhr) bestreiten die Ravensburger ihr erstes Testspiel der Wintervorbereitung beim VfL Pfullingen, das erste Pflichtspiel nach der Winterpause ist am Samstag, 24. Februar (14 Uhr), beim 1. FC Normannia Gmünd.

Das Engagement von Thomas Ardemani läuft zunächst bis Ende der aktuellen Saison. Fabian Hummel geht „zurück in meine alte Rolle“, wie er selbst sagt. Er habe vom Vorstand des FV „das klare Signal“ erhalten, dass man weiter auf ihn baue. Nur eben nicht mehr als sportlich Verantwortlicher der ersten Mannschaft, sondern im Nachwuchsbereich. „Auch das NFZ braucht Kompetenz“, beschreibt es Horn.

Enttäuschung, aber auch Vorfreude

Trotz aller Enttäuschung über die teilweise Entmachtung freut sich Hummel auf „eine schöne und spannende Aufgabe, der ich mich jetzt widme“. Er soll mit dem Jugendleiter Wolfgang Grünhagel den Jugendbereich des FV weiterentwickeln und das NFZ-Gebäude, das im März fertig sein soll, mit Leben füllen. „Ich glaube, dass ich schon gezeigt habe, dass ich Strukturen entwickeln kann“, meint Hummel.