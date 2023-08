Die Sonne knallt durch die großen Fenster, und es ist brütend heiß im Erdgeschoss des Kapuziner Kreativzentrums. Aber egal, wie doll der Schweiß rinnt: Das Lichterfest–Organistaionsteam fängt bereits an, die erste Figur für die Parade zu bauen, die am 2. März nächsten Jahres die Ravensburger Altstadt in poetische Beleuchtung tauchen soll. Und zu der bis zu 25.000 Besucher erwartet werden. Mit Elefantendame Nelly fällt der Startschuss für das Community–Art–Projekt, das immer größere Ausmaße annimmt.

Freuen sich, dass mit dem Bau ihrer Elefantendame die Vorbereitung des Lichterfestes 2024 nun so richtig losgeht (von links): Lisa Holly, Pat Geddert, Sebastian Striegel und Robert Huber. (Foto: Ruth Auchter-Stellmann )

Ohoh, da stimmt was nicht: Nelly, deren Grundgerüst aus Holzlatten gerade gezimmert wird, hat zwei verschieden lange Vorderbeine. Sie droht umzukippen. Robert Huber, Künstlerischer Leiter am Kapuziner, kratzt sich am Kinn. Überlegt. Was nun? „Wir müssen den Elefanten hängen, dann kann man ein Bein nach dem anderen dran schrauben“, sagt er schließlich. Und schon packen seine Kollegen an. Es wird getragen, gebohrt, geklebt, getüftelt. Das Lichterfest ist ein bisschen wie ein Abenteuer — das jetzt beginnt.

„Jeder kann, darf und soll mitmachen“

Hinter dem Projekt steckt die Idee, dass „jeder mitmachen kann, darf und soll“, wie Huber umreißt. Darum legt auch das Orga–Team ganz praktisch mit Hand an und versteht sich quasi als Vorhut: Nelly, deren Schulterhöhe am Ende drei Meter betragen wird, soll bis zur Kunstnacht am 23. September fertig und Ansporn für alle sein, die selbst Leuchtfiguren basteln wollen.

Nachdem das Lichterfest bei der Premiere 2020 unter dem Motto Wasser stand und sich im vergangenen Jahr alles um Luft gedreht hat, wird es 2024 Figuren zum Thema Erde geben. Als Symbol haben sich die Lichterfest–Macher für einen Elefanten entschieden: Weil der weise ist, Glück bringt und Geborgenheit vermittelt, wie Huber erläutert: „Alle mögen Elefanten.“ Auch eine riesige Gaia ist geplant: Sie soll auf einer Sänfte durch die Straßen der Altstadt getragen werden — auf dem Schoß die Erde, umgeben von Sonne und Mond.

Team-Tüfteln: Robert Huber (Mitte) und Markus Kiefer überlegen, wie man den drei Meter großen Elefanten am besten bauen kann. (Foto: Ruth Auchter-Stellmann )

Umzugsroute wird umgestellt

Nicht nur manche Figuren sind gigantisch — auch der Umzug nimmt immer größere Ausmaße an: Kamen zur Premiere 2020 gut 5000 Besucher auf den Gespinstmarkt, säumten im April 2022 nach Angaben des Kapuziner–Teams 18.000 Zuschauer die Straßen — für die dritte Lichterfest–Auflage im kommenden Jahr wird nun gar mit 20.000 bis 25.000 Leuten gerechnet. Damit mehr von ihnen das Geschehen „aus der ersten Reihe“ mitbekommen, stellt Projektmanager Sebastian Striegel in Aussicht, die Route werde etwas entzerrt und außerdem ausgedehnt. An manchen Stellen sei es letztes Jahr recht eng zugegangen.

Schon jetzt führe man Gespräche mit Ordnungsamt, Feuerwehr und Polizei, damit das spezielle Spektakel sicher und reibungslos über die Bühne geht. Die genaue Umzugsstrecke werde erst kurz vor der Veranstaltung bekannt gegeben.

Vom Sicherheitsdienst über die Absperrungen und Toilettenmöglichkeiten bis hin zum Begleitprogramm: Beim dritten Lichterfest wird alles eine Nummer größer. Unter anderem soll’s Kunstausstellungen zum Thema Licht und eine Aftershow–Party geben. „Es wird schon eine Herausforderung, das zu stemmen“, räumt Huber ein. Inklusive Finanzierung. Alles in allem wird das Lichterfest 2024 an die 200.000 Euro kosten, schätzt Striegel. Vor zwei Jahren waren es noch 130.000 Euro gewesen, 2020 kam man mit 70.000 Euro hin.

250 Kilo Weidenruten und eine halbe Tonne Leim

Freilich wird auch eine Menge Material gebraucht: Beim letzten Mal wurden 250 Kilo Weidenruten, 14 Kilometer Klebeband, 14 Tennisplätze voll Laternenpapier, 1000 Meter Draht, Kabel und Seile sowie eine halbe Tonne Leim verarbeitet. Die Stadt Ravensburg unterstützt das Projekt mit einem Zuschuss von 30.000 Euro. Den Rest muss die Truppe über Kursgebühren, Spenden, Fördergelder und Sponsoren rein holen.

Ab September geht’s dann für alle los: Schulen, Kindergärten, Vereine oder andere Gruppen können Workshops im Kapuziner–Zentrum buchen und unter Anleitung Laternen oder Figuren bauen. Außerdem haben alle, die Lust auf gemeinsames Basteln haben, ab Ende September dreimal die Woche die Möglichkeit, in der offenen Werkstatt kreativ zu werden. „Man muss nichts können, um da mitzumachen — jeder kann jederzeit einfach kommen“, betont Huber. Denn: „Das Lichterfest ist unsere Idee einer offenen und vielseitigen Gesellschaft.“

Beim Basteln wächst ein Team zusammen – die Truppe vom Kapuziner macht’s vor. (Foto: Ruth Auchter-Stellmann )

Das Tragen der Figuren gehört mit dazu

Außerdem sei immer jemand vom Team vor Ort, um mit Tipps weiter zu helfen. Die beiden ersten Lichterfeste hätten gezeigt, dass man im großen Bastel–Pool nicht nur unkompliziert Leute kennen lernt, sondern sich häufig auch spontan Teams zusammen finden. Damit sie an Bord sind, wenn es am 2. März gilt, ihre Figuren durch die Stadt zu tragen, sollten Bastler sich diesen Termin freihalten

In den Wochen und Monaten vor dem letzten Festival für Licht– und Figurenkunst, wie das Ganze offiziell heißt, hatten rund 500 Hobbykünstler, Schüler oder Menschen mit Handicap das Kapuziner bevölkert und insgesamt gut 100 Großfiguren gebaut.

Bei der Premiere vor drei Jahren war man mit rund 70 Großfiguren an den Start gegangen. 2024 werden es fast doppelt so viele sein: Striegel rechnet damit, dass alles in allem an die 1000 Freizeit–Kreative zum Mitgestalten eintrudeln — die am Ende 130 imposante Laternen durch die Ravensburger Innenstadt tragen werden.