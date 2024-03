Bei einem tödlichen Unfall in Ravensburg am Fasnets-Wochenende hat laut Staatsanwaltschaft und Polizei wohl Alkohol eine Rolle gespielt.

Ein 25-jähriger Fußgänger ist in der Brühlstraße nahe dem Sportzentrum Rechenwies von einem Auto erfasst worden und noch an der Unfallstelle gestorben. Offenbar hatte der junge Mann erhebliche Mengen Alkohol getrunken.

Gegen den Autofahrer läuft ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung, wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Ravensburg mitteilte.

Autofahrer hat wohl keine Suchtmittel konsumiert

Allerdings hatte der 42-jährige Fahrer des Unfallwagens, eines Opel-Zafira, in der Nacht von Freitag auf Fasnetssamstag keinen Alkohol oder andere Suchtmittel konsumiert, heißt es. Jedenfalls hätten die Ermittlungen dafür keine Anhaltspunkte ergeben. Beim Fußgänger war das offenbar anders: „Es ist nach den bisherigen Ermittlungen davon auszugehen, dass der Fußgänger zum Unfallzeitpunkt erheblich alkoholisiert war“, teilte Polizeisprecherin Daniela Baier mit.

Dem Vernehmen nach kam der Mann von einer Fasnets-Veranstaltung in einem nahegelegenen Vereinsheim. Die Polizei macht bisher keine Angaben dazu, wo die Beteiligten waren, bevor es zu dem Unfall kam.

Zum Unfallzeitpunkt waren Straßenlaternen aus

Was sicher ist: Zum Unfallzeitpunkt war es an der Unfallstelle in der Brühlstraße völlig dunkel. Die Beleuchtung wird in Ravensburg an Freitagen und Samstagen von 3 bis 5 Uhr ausgeschaltet, der Gemeinderat hat das so entschieden.

Es gibt Gebiete, die sind von der Abschaltung ausgenommen, wie etwa die Altstadt, die Nordstadt und der Bahnhofsbereich. In der Fasnetszeit gab es laut Stadtverwaltung keine Ausnahmen.

Samstags in der Brühlstraße um 4.30 Uhr müsste die Beleuchtung daher abgeschaltet gewesen sein, so Pressesprecher Timo Hartmann.

Bis Gutachten vorliegt, kann es Monate dauern

Weitere Fragen zum Unfallhergang, etwa wie schnell der Autofahrer unterwegs war, können die Ermittler noch nicht beantworten. Auch ob der getötete 25-Jährige zum Zeitpunkt der Kollision auf der Straße stand oder lag und ob die durch die Kollission verursachten Verletzungen Todesursache waren, ist unklar.

„Das schriftliche Obduktionsergebnis liegt noch nicht vor“, so Baier. Bis ein in Auftrag gegebenes verkehrsanalytisches Gutachten vorliegt, dauere es erfahrungsgemäß auch noch Wochen oder Monate.