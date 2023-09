Brechend voll sind die Straßen der Ravensburger Innenstadt rund um den Marienplatz am Wochenende. Zahlreiche Menschen haben sich hier zu einem bestimmten Zweck versammelt — nämlich zum Spielen. Und die „Stadt der Spiele“ wird ihrem Namen gerecht: Bei „Ravensburg spielt“ gibt es an jeder Ecke Angebote zum Mitmachen. Ob Klassiker wie „Mensch ärgere Dich nicht“ und „Memory“, die neuesten digitalen Spielkonsolen oder Hüpfburg und Ballspiele zum Austoben, für jeden ist etwas dabei. Überall hört man das ungebremste Lachen der Kinder und schaut in zufriedene Gesichter. Die sommerlich warmen Temperaturen verstärken die ausgelassene Stimmung zusätzlich.

Nintendo erstmals mit dabei

Angaben der Veranstalter zufolge ist „Ravensburg spielt“ die größte Spielemeile Oberschwabens. Das Event fand am letzten Wochenende der Sommerferien ganz unter dem Motto „Komm, mach mit!“ statt. „Das Konzept der Begegnung, Kommunikation und Interaktion durch Spiele soll die Menschen zusammenbringen“, heißt es vonseiten der Stadt.

Eine Besonderheit in diesem Jahr: Erstmals konnten die Veranstalter, die Stadt und das Wirtschaftsforum Pro Ravensburg, die Marke Nintendo als Partner gewinnen. Ebenfalls neu war dieses Jahr die „internationale Spielhütte“. In der waren Spielanleitungen in den verschiedensten Sprachen ausgelegt. Diese Gelegenheit ließen sich die Besucher nicht entgehen und nahmen die Bänke vor der „internationalen Spielhütte“ gern in Beschlag.

„Heute Morgen war hier die Hölle los“

Wie im vergangenen Jahr hatte der Pharmakonzern Vetter auch dieses Mal wieder einen Stand. In dessen Mini–Labor konnten die Kinder eigene Seifenblasen herstellen. „Heute Morgen war hier die Hölle los“, sagt Robin Heckner, einer der Helfer am Samstag im Seifenblasen–Labor. Um die Mittagszeit habe sich das zwar ein wenig beruhigt, der Andrang vor dem Stand ist aber generell sehr groß. „Unser Angebot richtet sich natürlich eher an die Kleineren“, meint er. Im nächsten Jahr soll es das Labor wieder geben.

Auch für die Erwachsenen gab es verschiedene Angebote, so zum Beispiel vom Polizeipräsidium Ravensburg. „Wir bieten ein Quiz über die Kindersicherung im Auto und das verkehrssichere Fahrrad an“, sagt Polizeioberkommissarin Nicole Zweifel. Wer alle Fragen richtig beantworten konnte, erhielt einen 50–Euro–Gutschein für den Kauf eines neuen Fahrradhelms. „Das Interesse an unserem Angebot ist auf jeden Fall sehr groß“, so Zweifel. Die Kinder durften sich dann noch mit dem Polizeiauto fotografieren lassen.

Eine Partnerschaft hatte die Polizei mit dem Stand der „Kreisverkehrwacht Ravensburg“. Dort konnte man sich zum Beispiel mit einer „Promille–Brille“ durch einen Parcours kämpfen. Außerdem standen an jeder Ecke verschiedene Spielgeräte wie Stelzen, Laufräder und Pedalos, die auch rege genutzt wurden.

Von Österreich nach Ravensburg

Familie Martin war schon mehrmals bei „Ravensburg spielt“. „Wir sind dafür extra von Österreich nach Ravensburg gefahren“, sagt Ralf Martin. Ihm selbst habe das Angebot der „Weltenwanderer“ am besten gefallen, da er früher selbst in dem Verein aktiv gewesen ist. „Unsere Kinder fanden das Schminken sehr toll“, meint er. Für die meisten anderen Spiele seien sie noch zu klein.

Der kleine Johannes Dominique aus Wangen ist ebenfalls schon öfter bei dem Event gewesen. „Ich fand die Modell–Eisenbahn am besten“, sagt er. Ob die Familie nächstes Jahr wieder kommt, weiß sie allerdings noch nicht.

Die Schnells aus Bad Waldsee möchten auf jeden Fall wieder zu „Ravensburg spielt“. „Wenn der Urlaub es zulässt, kommen wir bestimmt wieder“, sagt Maren Schnell. Welches Angebot sie am besten findet, könne sie nicht genau sagen. „Es ist alles sehr ansprechend“, so Schnell.