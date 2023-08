„Karriere Kick“, so heißt die Azubi–Messe, die am 14. September von 8 bis 14 Uhr in der Ravensburger Oberschwabenhalle anlässlich des 50–jährigen Landkreis–Jubiläums veranstaltet wird. Die Wirtschafts– und Innovationsförderungsgesellschaft (WiR) und die Dier Consulting wollen örtliche Unternehmen und Schüler zusammenbringen. 30 Unternehmen und 300 Schüler haben sich bereits angemeldet. Projektleiterin Ophelia Gartze hat Wolfgang Heyer erklärt, welche Rolle Tischkicker dabei spielen.

Frau Gartze, was genau verbirgt sich hinter dem „Karriere Kick“?

Der „Karriere–Kick“ ist ein innovatives Messekonzept, das wir so im Landkreis Ravensburg bisher noch nicht hatten: Hierbei handelt es sich um eine Azubi–Messe, bei der Unternehmen und Schüler nicht an klassischen Messeständen, sondern an Tischkickern in Kontakt kommen.

Und wie genau läuft das ab?

Die Schüler bekommen in jeder Runde einen neuen Unternehmensvertreter über die dazugehörige App zugelost. In lockerer Atmosphäre können die Schüler mit den Unternehmensvertretern sprechen, und diese haben durch die Teilnahme wiederum die Möglichkeit, ihr externes Personalmarketing voranzutreiben, da sie sichtbar werden und Aufmerksamkeit erregen. Auch der Aufwand ist minimal, da Unternehmen nicht mit einem eigenen Messestand anrücken müssen.

Die Schüler spielen gegen die Unternehmensmitarbeiter also Tischkicker. Inwiefern kann das für einen „Karriere Kick“ sorgen?

Das ist ganz einfach: Im spielerischen Miteinander merkt man schnell, ob die Chemie passt oder nicht. Wenn es sich dann erst einmal für beide Seiten stimmig anfühlt, steht der Bewerbung nichts mehr im Weg. Die Unternehmen hatten dann ja schon einmal den persönlichen Kontakt und können die Schüler daher gut einschätzen, sie schnell zu einem Vorstellungsgespräch einladen und sich für sie entscheiden. Für Schüler bringt das den Vorteil, dass sie nicht lange nach passenden Ausbildungsstellen suchen müssen, sondern niederschwellig beim Kickern mit spannenden Unternehmen in Kontakt kommen und anschließend verschiedene Berufsbilder vorgestellt bekommen.

Warum ist es aus Ihrer Sicht wichtig, dass Schüler schon frühzeitig mit den heimischen Betrieben in Kontakt kommen?

Junge Menschen wissen oft gar nicht, welche tollen beruflichen Ausbildungsmöglichkeiten sie vor Ort haben, da die Berufsbilder oder die Unternehmen nicht bekannt sind. Man kann das den jungen Menschen auch gar nicht verübeln: Während der Schulzeit ist man vor allem aufs Lernen konzentriert und hat wenig Zeit, sich selbstständig noch über unterschiedliche Berufsbilder zu informieren. Daher müssen die Unternehmen sich frühzeitig sichtbar machen und mit Schulen und Schülern in Kontakt treten, um sich vorzustellen, Karrierewege aufzuzeigen und um einfach im Gedächtnis zu bleiben.

Der Generation Z, also den 11– bis 26–Jährigen, eilt der schlechte Ruf von Arbeitsmuffeln voraus? Wie schätzen Sie das ein?

Das halte ich für falsch und überzogen. Mein Eindruck ist vielmehr, dass die Generation Z für ihr junges Alter unglaublich sensibilisiert ist: Man möchte gesellschaftliche Probleme angehen und lösen, die eigene mentale Gesundheit schützen und nebenbei die Möglichkeiten der Digitalisierung vollständig ausschöpfen. Um all das angehen zu können, braucht es aber auch ein Umdenken in der Arbeitswelt, was dann beispielsweise zu Forderungen nach flexiblen Arbeitszeiten vonseiten der Generation Z führt. Hier treffen zum Teil Welten aufeinander, wenn die sogenannten Baby Boomer und die Generation Z zusammenkommen, da die Baby Boomer in ihrem Berufsleben solche Freiheiten eher weniger eingefordert haben.

Vielen Schülern stellt sich gen Schulende die Frage: Handwerk, Studium oder erstmal Reisen: Wie können Schüler in dieser Findungsphase bestmöglich unterstützt werden?

Wichtig ist, dass wir Schülern bewusst machen, dass es nicht immer ein Studium sein muss, um Karriere zu machen. Das Berufsinformationszentrum, kurz BiZ, der Agentur für Arbeit kann hier eine beratende Funktion einnehmen. Eltern spielen natürlich auch eine große Rolle. Unsere Hochschulen zeigen, dass vor allem Kinder aus Akademikerhaushalten studieren, Kinder aus Arbeiterhaushalten hingegen immer noch in der Minderheit sind. Das hat viele gesellschaftliche Ursachen, für die Eltern nicht allein verantwortlich gemacht werden können. Eltern, die selbst Akademiker sind, sollten dennoch in Erwägung ziehen, dass eine Ausbildung ihrer Kinder vielleicht spannender und passender sein könnte als ein Studium. Andersherum gilt, dass Eltern, die nicht studiert haben, ihr Kind zu einem Studium ermutigen könnten. Selbst wenn das Kind vielleicht als erstes diesen Schritt in der Familiengeschichte wagt.

Weitere Infos zur Messe

30 Firmen haben für den „Karriere–Kick“ bislang zugesagt. Dazu gehören aus Bad Waldsee das Versandhaus Walz und die Elektro Keßler GmbH. Aus Ravensburg sind beispielsweise die Franz Lohr GmbH und die Grieshaber Logistik GmbH präsent. Ebenfalls ist die Müller Holding, die unter anderem einen Sitz in Ravensburg, Wangen, Isny und Leutkirch hat, mit am Start. Das ZfP Sudwürttemberg ist auch mit dabei. Aus Weingarten hat sich beispielsweise das E.P. Elektro–Projekt angemeldet. Aus Leutkirch sind Delta–Möbel und Elobau vor Ort.

Interessierte Firmen können sich noch bis 8. September unter [email protected]. anmelden. Weitere Infos gibt es unter: www.karriere–kick.de/in/ravensburg