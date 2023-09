Bei den Razorbacks gibt es entweder einen Sieg oder den Abstieg

Es ist das ultimative Endspiel für die American Footballer der ifm Razorbacks Ravensburg: Bei den Munich Cowboys (Sa., 16 Uhr, sportdeutschland.tv) geht es um den Klassenerhalt in der German Football League. Bei einer Niederlage wären die Ravensburger Tabellenletzter. Zwar gäbe es dann theoretisch noch die Chance, den Klassenerhalt über die Relegation zu schaffen. Doch darauf würden die Razorbacks verzichten. So weit soll es aber gar nicht erst kommen.

Eine dürftige Saison kann noch gerettet werden

Trotz der bislang so enttäuschenden Saison geht Frank Kienzle optimistisch in den letzten Spieltag der regulären Saison. „Wir glauben weiter an das Team, die Jungs sollen sich belohnen“, sagt der Abteilungsleiter der TSB–Footballer. Und auch der Pressesprecher und Spieler Sebastian Trabold sagt: „Wir glauben ganz fest an den Sieg in München.“

An diesem einen Spiel hängt nun alles. Eine dürftige Saison kann gerettet, ein weiteres Jahr in der GFL gesichert werden. Natürlich wollen die Ravensburger in München gewinnen und sich den Klassenerhalt sichern. Auf eine Relegation gegen einen Zweitligisten würden die Razorbacks allerdings verzichten. „Wenn wir die zweite große Chance nicht nutzen, gehen wir in die GFL2“, kündigt Kienzle an. „Wir wollen ab Samstagabend Planungssicherheit haben.“ Im Zweifel, bestätigt Kienzle, werden die ifm Razorbacks Ravensburg einen Schritt zurückmachen, „um gestärkt wiederzukommen“.

Eine immense Steigerung muss her

Einerseits also voller Fokus auf das ultimative Finale, andererseits aber auch schon Gedanken an den Rückzug in die zweite Liga. „So hart ein Abstieg wäre, das ist doch das Schöne am Sport in Deutschland, dass man rauf und runter kann“, meint Kienzle, der aber erneut versichert: „In München gehen wir all in, wir wollen unbedingt gewinnen.“

Dafür ist im Vergleich zum schwachen Spiel gegen Marburg ohne Frage eine immense Steigerung vonnöten. „Individuelle Fehler haben uns Spiele gekostet“, blickt der Razorbacks–Abteilungsleiter zurück. „Wir haben es aber noch immer in der eigenen Hand.“ Sowohl München als auch Ravensburg und Marburg stehen bei 4:18 Punkten. Es hilft aber nur ein Sieg, da die Razorbacks durch die herbe 15:37–Pleite in Marburg den direkten Vergleich gegen die Mercenaries verloren haben. „Wir waren oft nicht clever genug“, sagt Trabold über die Saison.

Kündigung des Quarterbacks enttäuscht die Mannschaft

Neben schweren Verletzungen von Leistungsträgern wie etwa Jax Crawford ist die überraschende Kündigung von Quarterback Alexander Kronborg Bjerre mitten in der Saison ein Grund für das Schwächeln der Razorbacks. „Das eine ist die Kündigung, das andere ist der Zeitpunkt“, sagt Kienzle. „Das war sehr enttäuschend.“ Trabold wird deutlicher: „Unser Quarterback hat uns im Stich gelassen.“ Unruhe habe es im Kader aber nicht gegeben, versichert Trabold. „Sportlich war es natürlich extrem schwierig.“

Willem Vancompernolle, eigentlich kein gelernter Quarterback, musste von jetzt auf gleich die Rolle des Spielmachers übernehmen. „Er ist ein ganz anderer Typ als Bjerre, dazu noch Linkshänder, das verändert vieles“, meint Trabold. In München wird es daher wieder stark auf Ravensburgs Laufspiel und Running Back Lennies McFerren ankommen. Auch der US–Amerikaner will alles geben, um die Saison doch noch zu retten. Sonst endet sie mit einem bitteren Abstieg.