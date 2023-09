Bei den Ravensburg Towerstars stellt sich der Aufsteiger vor

Nach sechs Jahren in der Oberliga haben die Starbulls Rosenheim die Rückkehr in die Deutsche Eishockey-Liga 2 geschafft. Am ersten Spieltag der neuen Saison gab es bei den Dresdner Eislöwen eine 2:3-Niederlage nach Verlängerung, am zweiten Spieltag einen 2:1-Heimsieg gegen die Kassel Huskies. Damit sind die Starbulls ähnlich gestartet wie die Ravensburg Towerstars ‐ am Freitag (20 Uhr/CHG-Arena) treffen der Meister und der Aufsteiger in Ravensburg aufeinander.

Goalie mit Erfahrung in der Champions League

Julian Eichinger freut sich über die Rückkehr der Rosenheimer in die DEL2. „Das ist eine gute Mannschaft mit einigen Spielern, die schon in der ersten oder zweiten Liga gespielt haben“, sagt der Towerstars-Verteidiger. Dabei ist unter anderem der fast 40-jährige Goalie Tomas Pöpperle, der fünf Jahre in der DEL für Bremerhaven und Köln gespielt hat sowie mit Sparta Prag in der Champions Hockey League. Spieler wie Norman Hauner, Sebastian Streu oder C.J. Stretch sind in der DEL2 bestens bekannt. „Dazu haben sie ihr Stadion renoviert. Es ist ein super Standort für die DEL2.“ Lob verteilt Eichinger, die Punkte sollen am Freitagabend aber in Ravensburg bleiben. „Natürlich gibt es noch in allen Bereichen Verbesserungsmöglichkeiten“, sagt Eichinger. Das erste DEL2-Wochenende der neuen Saison war für die Towerstars dennoch zufriedenstellend. Oder wie es der Verteidiger kurz zusammenfasst: „Passt!“

Der Goldhelm gefällt Eichinger überhaupt nicht

Für den neuen Trainer Gergely Majoross waren die beiden ersten Pflichtspiele „nicht ganz so gut“, mit seinem Team ist der Ungar aber trotzdem „zufrieden“. Klingt im ersten Moment widersprüchlich. Ist es für den Ungarn aber gar nicht. Der zentrale positive Punkt des Trainers ist schließlich: „Der Aufwand, den die Mannschaft betrieben hat, war gut.“ In den vergangenen Trainingseinheiten standen bei den Towerstars laut Majoross zwei Dinge besonders im Fokus: Risikomanagement in Scheibenbesitz und das Spiel in der offensiven Zone. „Wir müssen mehr Chancen kreieren und mehr Tore erzielen“, meint Majoross.

Sechs Tore gab es für die Towerstars in den ersten beiden Saisonspielen ‐ und sechs verschiedene Torschützen. Im Nachgang der Partie bei den Lausitzer Füchsen wurde das 3:0 der Ravensburger nicht mehr Eichinger gutgeschrieben, sondern Sam Herr. Eichinger läuft am Freitagabend gegen die Starbulls Rosenheim dennoch mit dem Goldhelm als bester Scorer der Towerstars auf. So richtig glücklich ist der Verteidiger damit allerdings nicht. „Das ist für mich der größte Zirkus“, sagt der 32-Jährige über die Sichtbarkeit des teaminternen Topscorers. „Das ist in meinen Augen nur Vermarktung und gefällt mir gar nicht.“

Junger Stürmer aus Ingolstadt ist wieder im Einsatz

Tore schießen oder vorbereiten will Eichinger natürlich trotzdem ‐ denn Siege sind bekanntlich das Schönste im Sport. Schön ist für Trainer Majoross derzeit auch die personelle Lage. Keiner seiner Profis ist verletzt, der Ungar hat die volle Auswahl an sieben Verteidigern und zwölf Stürmern. Einer davon wird am Wochenende wieder der 21-jährige Noah Dunham sein.

Der Förderlizenzspieler des DEL-Vizemeisters ERC Ingolstadt hat schon in den ersten beiden Saisonspielen gezeigt, dass er für die Towerstars im Sturm eine Verstärkung sein kann. „Er bringt viele Qualitäten und Schnelligkeit mit“, lobt Majoross. „In der Offensive hat er viele Fähigkeiten und lernt fleißig dazu.“

Gemeinsam wollen die Towerstars die Rosenheimer in Schach halten ‐ und am späten Freitagabend im besten Fall drei Punkte mehr als die Starbulls vorweisen.