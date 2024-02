Ganz bittere Nachrichten für die Ravensburg Towerstars. Im Schlussspurt der Hauptrunde in der Deutschen Eishockey-Liga 2 sowie in möglichen Pre-Play-offs muss der amtierende Meister auf vier wichtige Spieler verzichten. Auch in einem Play-off-Viertelfinale würden Julian Eichinger, Oliver Granz, Pawel Dronia und Lukas Mühlbauer wohl zunächst nicht zur Verfügung stehen.

Seid für uns der siebte Mann! Daniel Heinrizi appelliert an die Fans

Alle Spieler werden laut Mitteilung der Towerstars in der Sportklinik Ravensburg beim Teamarzt Tobias Fabian sowie beim Physiopartner radius behandelt. „Wir müssen jetzt alle noch enger zusammenrücken, um diesen personellen Rückschlag zu stemmen“, sagt Geschäftsführer Sport Daniel Heinrizi. „Ich wünsche mir von den Fans, dass sie der Mannschaft mit einer tollen Atmosphäre am Freitagabend zusätzliche Energie verleihen. Seid für uns der siebte Mann!“

Julian Eichinger fehlt rund sechs Wochen

Julian Eichinger: Der Verteidiger hat sich vergangenen Freitag in der Partie gegen die Bietigheim Steelers zu Beginn des zweiten Drittels verletzt und fuhr gekrümmt vom Eis. Nach einer MRT-Untersuchung sprechen die Towerstars von einer Oberkörperverletzung, sie gehen davon aus, dass Eichinger etwa sechs Wochen fehlen wird. Ob der erfahrene Verteidiger in dieser Saison noch einmal für die Towerstars auf dem Eis stehen kann, ist unsicher.

Oliver Granz muss zwei Wochen pausieren

Oliver Granz: Der Verteidiger hatte sich in Dresden verletzt, die Partie allerdings noch zu Ende gespielt. Auch bei Granz sprechen die Towerstars von einer Oberkörperverletzung und einer Pause von mindestens zwei Wochen.

Leichte Hoffnung bei Pawel Dronia

Pawel Dronia muss zwei bis vier Wochen pausieren. (Foto: Towerstars/Enderle/Archiv )

Pawel Dronia: In Dronia hat es einen weiteren sehr erfahrenen Verteidiger erwischt. Er verletzte sich am rechten Bein, auch hier gehen die Towerstars nicht näher auf die Verletzung ein. Der polnische Nationalspieler könnte aber in dieser Saison noch einmal zurückkehren - er muss wohl zwei bis vier Wochen pausieren.

Saisonende für Lukas Mühlbauer

Lukas Mühlbauer: Ganz schlimm erwischt hat es Lukas Mühlbauer. Der Stürmer war in Dresden im ersten Drittel gegen den Pfosten am Ende der Eislöwen-Spielerbank gekracht. Die Verletzung am Oberkörper ist so schwerwiegend, dass der 24-Jährige Ende bereits operiert wurde. Mühlbauer wird in dieser Saison aller Voraussicht nach nicht mehr spielen können.