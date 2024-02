Die Ravensburger Vesperkirche 2024 hat viele Menschen zusammengebracht. Die Spendenbereitschaft war hoch. Die Organisatoren ziehen eine positive Bilanz. Die wichtigsten Erkenntnisse und Fakten im Überblick.

Wie lautet das Fazit des Organisatorenteams von der Johannes-Ziegler-Stiftung aus Wilhelmsdorf und dem Diakonischen Werk Oberschwaben-Allgäu-Bodensee zur ersten Nach-Pandemie-Vesperkirche in Ravensburg?

„Wir waren gespannt, was die Jahre der Pandemie verändert haben. Ob es wieder möglich wäre, so viele verschiedene Menschen über alle Grenzen hinweg miteinander an einen Tisch zu bringen“, schreibt das Organisatoren-Team, bestehend aus Vanessa Raichle von den Zieglerschen, Pfarrer Ralf Brennecke und Diakon Gerd Gunßer. Die Hoffnungen seien voll erfüllt worden. Die Stimmung sei über alle drei Wochen hinweg wohlwollend und offen gewesen, die Menschen freundlich und meist wertschätzend miteinander umgegangen. Störfälle habe es keine gegeben.

Wie viele Menschen besuchten die Vesperkirche?

Täglich kamen mehr als 500 Personen in die evangelische Stadtkirche am Marienplatz. Rund 11.300 Essen und 4400 Vespertüten wurden zwischen 16. Januar und 4. Februar verteilt. „Wir konnten an die Zahlen der Vor-Pandemie-Jahre anschließen“, heißt es vom Organisatoren-Team.

Wie viele Helfer waren im Einsatz?

Cirka 360 Ehrenamtliche haben sich für die Vesperkirche 2024 eingesetzt. Täglich waren das um die 40 Personen, die an den verschiedenen Stationen ihren Dienst getan haben.

Woher kam das Essen?

Das Essen wurde geliefert von der Neuland-Küche der Zieglerschen in Wilhelmsdorf.

Wie wurde das Kultur- und Rahmenprogramm angenommen?

Das Kulturprogramm sei durchweg gut besucht gewesen, schreibt das Organisatoren-Team. Am letzten Abend hätten die Mehlsäcke die Kirche fast zum Beben gebracht mit ihren Dudelsäcken und Trommeln und den mehr als 500 Besucherinnen und Besuchern. Insgesamt gab es ein breit gefächertes Kulturangebot: vom Rock’n’Roll-Tanz mit den „Shaking Pins“ über Chorgesang mit „Voice affair“ bis hin zur Mundart von Barny Bitterwolf.

Der Spielenachmittag, der in diesem Jahr erstmals stattfand, sei ein Experiment gewesen, das die Veranstalter gerne wiederholen möchten. Um die 30 Personen kamen und spielten miteinander.

Wie wurden Friseur und Fußpflege genutzt?

Die Fußpflege ist in diesem Jahr ausgefallen, da der Kontakt abgerissen sei. Der Bedarf wäre groß, viele Besucher hätten danach gefragt.

Die Friseurinnen machten über 80 Haarschnitte in den drei Wochen. „Hier sind wir über die entstandenen Kooperationen mit Frau Pabst, dem Team der Haarbasis und Frau Kiemle sehr dankbar“, schreibt das Organisatoren-Team und fügt hinzu:

Und die Menschen kamen durchweg aufrechter und mit einem Strahlen in den Augen zurück vom Friseur. Organistoren-Team der Vesperkirche

Wie war die Spendenbereitschaft? Reicht das Geld, um dieses soziale Projekt zu finanzieren?

Die Spendenbereitschaft sei wie in den Vorjahren hoch gewesen, teilen die Organisatoren mit. Zwar sei die genaue Summe noch nicht ausgezählt, die bereits gezählten Tagesspenden seien etwa so hoch gewesen wie in den Vorjahren.

Ausblick auf 2025: Soll alles bleiben wie bisher?

Dass es auch im Jahr 2025 eine Vesperkirche im Schussental geben wird, steht nach Angaben der Organisatoren fest. Offen sei noch, ob diese dann in Weingarten oder in Ravensburg stattfindet. In der Regel hat man jährlich gewechselt.