In dem Ravensburger Teilort Bavendorf sollte eine Wohnanlage mit fünf Gebäuden entstehen. Doch nur eines ist gebaut worden. Das Bauunternehmen hat wegen gestiegener Baukosten in der Vergangenheit schon mit der Stadt nachverhandelt. Mit dem Ergebnis, dass dieses eine Haus der Wohnanlage, in dem künftig die Ortsverwaltung sitzen wird, tatsächlich entstanden ist. Doch das weitere Projekt liegt jetzt auf Eis. Der Bauträger erklärt, warum er dringend benötigten Wohnraum erst einmal nicht bauen will.

Firma verweist auf gesunkene Nachfrage nach Wohnungen

Geplanter Baubeginn für insgesamt fünf Gebäuede mit rund 40 Wohnungen war Herbst 2023. Doch die Firma Josef Hebel mit Sitz in Memmingen hat ihre Pläne auf unbestimmte Zeit vorschoben. „Der Grund ist die aktuelle gesamtwirtschaftliche Situation, insbesondere die Rahmenbedingungen für den Neubau von Wohnungen sowie die Nachfrage nach Neubauwohnungen“, erklärt der Bereichsleiter für Projektentwicklung und Bauträger, Alexander Hahner auf Nachfrage.

Die Preise für Baumaterialien sind gestiegen, die Finanzierung von Immobilienkäufen ist für Interessenten wegen der angezogenen Zinsen schwieriger geworden.

Zu der Baustelle gibt es eine Vorgeschichte

An der Ecke Markdorfer Straße/Oberzeller Straße steht inzwischen das eine Haus, in dem künftig die Taldorfer Ortsverwaltung untergebracht werden soll. Darin befinden sich auch noch acht Sozialwohnungen. Im Frühsommer 2024 soll das Gebäude fertig sein, das die Firma Josef Hebel im Auftrag der Stadt Ravensburg gebaut hat.

Doch dazu gibt es auch schon eine Vorgeschichte: Dir Firma hatte kurz nach dem Spatenstich im Jahr 2022 die Arbeiten eingestellt und Nachverhandlungen mit der Stadt gefordert. Denn die Verträge zum Bau der neuen Ortsmitte in Bavendorf waren bereits 2019 geschlossen worden - und zwar mit einer pauschalen Regelung. Die Firma Josef Hebel hat das Grundstück von der Stadt gekauft, diese lässt sich dafür mit den entstehenden acht Wohnungen bezahlen.

Firma will zu einem späteren Zeitpunkt bauen

Wegen immenser Preissteigerungen und Lieferengpässe am Bau sagte das Unternehmen jedoch, es könne das Projekt zu den drei Jahre zuvor vereinbarten Bedingungen nicht mehr realisieren, ohne sich wirtschaftlich massiv zu schaden. Die Geschäftsgrundlage für die Verträge sei entfallen. Trotz völligem Unverständnis der Kommunalpolitik verhandelte die Stadt nach - offenbar zur Zufriedenheit des Unternehmens, das den Bau wiederaufnahm.

Nun also wieder ein Stopp bei dem Projekt, diesmal bei den vier Gebäuden, in denen der Bauherr Eigentumswohnungen verkaufen wollte. Ganz vom Tisch ist das Vorhaben nicht. Die Firma will die vier Häuser laut Hahner zu einem späteren Zeitpunkt bauen. Ein Baubeginn sei jedoch offen. Nach Informationen der „Schwäbischen Zeitung“ wird es nicht vor 2026 weitergehen.

Ortschaftsrat soll ab Herbst 2024 im Neubau tagen

Der Pressesprecher der Stadtverwaltung teilt dazu mit, der Bau dieser vier Häuser sei Sache der Baufirma. Diese bewege sich nach wie vor innerhalb der vereinbarten Baufristen.

Für die öffentlich genutzten Räume geht der städtische Pressesprecher Timo Hartmann davon aus, dass der neue Ortschaftsrat nach der Kommunalwahl ab Herbst 2024 dort tagen kann. Im Erdgeschoss befindet sich ein Bürgersaal, im ersten Stockwerk wird die Verwaltung sitzen. Auch wenn rundherum bald wieder gebaut werden könnte, werde man das Gelände rundherum wie vorgesehen anlegen lassen.

So läuft es bei weiteren Projekten in Ortsmitten

Auch in zwei weiteren Ortsmitten werden derzeit Zukunftsprojekte geplant. Auf dem „Krone-Areal“ in Oberzell will die Stiftung Bruderhaus Wohnraum für Seniorinnen und Senioren schaffen, die auch im Alter in ihrer Ortschaft bleiben wollen. Das geht auf den Wunsch der Stifterin zurück, die das Grundstück mit dieser Maßgabe zur Verfügung gestellt hat. Die Planung dazu läuft, Details konnte der städtische Pressesprecher aufgrund Urlaubs der zuständigen Mitarbeiter in der Verwaltung nicht mitteilen.

In Oberhofen baut die Ravensburger Unternehmensgruppe Kirchmaier und Staudacher in der Ortsmitte einen Supermarkt. „Wir liegen mit den Bauarbeiten weitestgehend im Zeitplan“, teilt die Geschäftsführerin der für das Bauprojekt zuständigen Gesellschaft, Jasmin Kirchmaier, mit. Ziel sei, dass der Edeka-Markt im November 2024 eröffnen kann.

Kirchmaier verfolgt ein langfristigeres Konzept

Im Komplex entstehen außerdem 34 Mietwohnungen, die 2025 bezugsfertig sein sollen. Die gestiegenen Baupreise rütteln in Oberhofen offenbar nicht an dem Projekt. Dazu erklärt Jasmin Kirchmaier: „Wir haben bei unseren Investitionen immer einen sehr langfristigen Horizont, das ermöglicht uns eine andere Herangehensweise.“ Die Wohnungen werden nicht verkauft, von Anfang an sei geplant gewesen, dass die Firma sie im Bestand behält und vermietet. Aber auch sie sei froh, dass „die Unsicherheiten bezüglich der zukünftigen Preisentwicklungen bei den Baumaterialien langsam abnehmen“, so Kirchmaier.