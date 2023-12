Die Baustelle in der Wangener Straße bleibt bis Weihnachten. Die Forderung der Gemeinderatsfraktion der Freien Wähler, die Straßenarbeiten in der Adventszeit vorübergehend zu unterbrechen, um Kundinnen und Kunden die Zufahrt in die Ravensburger Altstadt zu erleichtern, kommt daher nicht durch.

Die Freien Wähler hatten Ende November von der Stadt eine umgehende Öffnung der Wangener Straße in der Oststadt gefordert. Wegen des Neubaus einer Busbucht und einer Linksabbiegespur in das neue Wohngebiet Lumper Höhe in der östlichen Vorstadt ist die Fahrbahn der B 32 (Wangener Straße) seit 9. Oktober halbseitig gesperrt, und zwar stadteinwärts. Seither gibt es Umleitungen für Autofahrer, die in die Ravensburger Innenstadt wollen. Der überörtliche Verkehr wird über Kofeld, Unterankenreute und Weingarten geführt, innerorts gibt es eine Umleitung über Hinzistobel.

Baustelle bleibt weiterhin bestehen

Kurz vor Weihnachten sollen die Baustellenarbeiten beendet sein. Mit diesem Vorgehen war die Fraktion der Freien Wähler nicht einverstanden. Sie forderte eine sofortige Öffnung in der Adventszeit, um Handel und Gastronomie zu unterstützen.

Doch aus dieser Idee wird nichts, wie Oberbürgermeister Daniel Rapp auf Nachfrage von Schwäbische.de erläuterte. „Das ist keine Baumaßnahme der Stadt, sondern eine private“, sagte er. Der Kommune seien daher die Hände gebunden. Zwar habe es Gespräche mit dem Bauträger und der ausführenden Firma gegeben, so Rapp. Eine Öffnung der gesperrten Straßenseite oder eine Umkehr des Verkehrs sei bautechnisch aber nicht möglich wegen der Asphaltarbeiten.

Umkehr der Verkehrsrichtungen wäre „noch größeres Problem“

Zur Idee einer vorübergehenden Umkehr für Autofahrer (stadteinwärts ja, stadtauswärts nein) sagte Rapp: „Das würde die Burgstraße zur Sackgasse machen. Und dann hätten wir ein noch größeres Problem als jetzt.“