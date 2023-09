Für die Stadtverwaltung und Bauherren war es eine überraschende Vollbremsung: Das Baugebiet in Taldorf ruht aktuell, weil ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes die rechtliche Grundlage in Frage stellt. Wie reagierten die Bauwilligen auf diese Zwangspause, die vor rund sechs Wochen bekannt wurde und möglicherweise sogar das Ende ihres Traums vom eigenen Haus in Ravensburg bedeuten könnte?

Stadtverwaltung wartet auf die Urteilsbegründung

Das Bundesverwaltungsgericht hält im Fall von Gaiberg (Rhein–Neckar–Kreis) die Ausweisung eines Baugebietes gemäß Paragraf 13b im Baugesetzbuch für unvereinbar mit EU–Recht. Geklagt hatte der Bund für Umwelt– und Naturschutz Deutschland (BUND), weil dafür eine Streuobstwiese weichen soll, ohne dass Ersatz für sie geschaffen wird. Eine ausführliche Urteilsbegründung steht noch aus. Bis diese vorliegt, pausiert in Ravensburg die Bebauung des 13b–Gebiets in Taldorf.

Noch gibt es keine Absagen

Trotz der Unsicherheit, wie es weitergeht, halten die Bauinteressenten an ihren Plänen fest. „Bisher gibt es keine Absagen aufgrund des 13b–Urteils“, teilte die Stadtverwaltung auf SZ–Anfrage mit. Der Wunsch nach Rückabwicklung eines Kaufvertrages sei noch nicht an sie herangetragen worden. Deshalb stelle sich derzeit die Frage nicht, ob man auf einen solchen Wunsch eingehen würde.